На Студенческой заработала рюмочная с американским «самогоном» в банках

Регулярно выпивать в MoonShine смогут только американские бутлегеры. Стопка «муншайна» стоит здесь 290 рублей Фото: Стас Соколов

Рюмочная MoonShine начала официально работать вечером 20 декабря в подвале бизнес-центра «Геос» (Геодезическая, 2/1). Заведение открыли владельцы сети баров крафтового пива «Йохохо».

MoonShine заняла часть подвала, где уже давно работает один из баров «Йохохо». Этот закуток снимали поочередно несколько разных субарендаторов (тату-салон, магазин и так далее), но сейчас владельцы «Йохохо» решили использовать помещение для собственного проекта.



Заведение расположилось по соседству с баром «Йохохо» Фото: Стас Соколов

Название заведения (moonshine — англ. «лунный свет») — это обобщенное имя для дешевого алкоголя, который во время сухого закона в США производился и продавался нелегально. По сути, это просто невыдержанный дистиллят не очень высокого качества, в который могли добавлять какие-то натуральные вкусовые добавки (прежде всего, фрукты), чтобы хотя бы сделать его менее отталкивающим. Для конспирации такие напитки иногда разливались в нетипичную для алкоголя тару — обычные стеклянные банки, которые можно было попытаться выдать за жидкости для очистки, микстуры и так далее — всё, что не было запрещено сухим законом.



Традиционная посуда делает «муншайн» похожим на бабушкины заготовки на зиму Фото: Стас Соколов

После того, как необходимость в конспирации отпала, название moonshine закрепилось за простыми дистиллятами, которые получаются также, как при производстве виски, но не выдерживаются в бочках, поэтому отличительной их особенностью является прозрачность.

В баре всего шесть столов разного размера и небольшая угловая стойка. В карте только крепкий алкоголь — как пояснили в заведении, они постарались собрать все основные виды, какие существуют в мире. Кроме привычных виски, водки и текилы здесь есть полугар (пшеничный дистиллят), мескаль, напитки из Китая и Кореи и так далее. Отдельное место занимают уже упомянутые «муншайны» — американского производства, разлитые в полулитровые банки.



В баре можно заказать только крепкие напитки и простую закуску Фото: Стас Соколов

— Работать с ними неудобно. Но это такая стильная необычная посуда, которая создаёт атмосферу, — признался бармен, наливая очередную порцию «лунного света» из банки.

В баре есть меню небольших закусок (бутерброды, тапасы, такос) — от 38 до 100 рублей за порцию.

Формат рюмочной (широко распространённый в Москве и особенно в Санкт-Петербурге) в Новосибирске в чистом виде почти не встречается. Как правило, возможность выпить крепкий алкоголь с простыми закусками прилагается в качестве дополнительной опции в заведениях с более широким набором блюд и напитков. Так, самым известным заведением такого рода можно считать стилизованный «советский» бар «Буфет № 1». Крепкие напитки на розлив предлагают в «Пышечной» на Станиславского. А самым ярким представителем жанра speakeasy (так во время сухого закона назывались в США подпольные бары) можно считать «портвешковую» (как её называют создатели) Nobody knows, I suppose — чтобы попасть туда, нужно позвонить по телефону, указанному в закрытом профиле в «Инстаграме».

Заведение стилизовано под подпольные американские бары времён сухого закона Фото: Стас Соколов