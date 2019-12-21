38 и 69 тысяч: минздрав назвал свои цифры зарплат врачей скорой помощи в ответ на их претензии

«Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова пояснила, что официальные данные отличаются от озвученных активистами: нагрузка составляет в среднем 15,8 вызова на 1 бригаду в сутки (на общепрофильную фельдшерскую бригаду — 16), что не отличается от общероссийских показателей, — говорится в тексте комментария. — Средняя заработная плата фельдшеров выездных бригад составляет 38 289,5 рубля, врачей — 69 468,5 рубля.

Руководство станции скорой медицинской помощи Новосибирска ответило на претензии фельдшеров, которые 22 декабря планируют выйти на пикет, так как недовольны зарплатой и неподъемной нагрузкой.

Кроме того, руководство станции скорой помощи озвучило нормативы по вызовам и укомплектованности: на экстренные поводы бригады скорой помощи приезжают в среднем за 18,9 минуты после вызова. Среднее время ожидания на неотложные поводы — 38,5 минуты, специальные врачебные бригады для экстренных вызовов (реанимационные, кардиологические) укомплектованы на 100%. Общепрофильные бригады на неотложные вызовы, с учетом совместительства, укомплектованы на 77%».

В областном минздраве подчеркнули, что подобная ситуация происходит по всей стране из-за ликвидации в 2016 году должностей санитаров в выездных бригадах скорой помощи. Кроме того, нет постдипломной подготовки по специальности «скорая медицинская помощь». Также причина в том, что после майских указов президента зарплаты в скорой помощи уравняли с зарплатами в других медицинских организациях.

Недавно НГС опубликовал авторскую колонку председателя профсоюза «Действие» новосибирской станции скорой медицинской помощи Сергея Комлева, который рассказал о нехватке бригад и невозможности отказаться от повышенной нагрузки.