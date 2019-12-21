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Пожар на Островского: из горящей СТО вытащили четыре газовых баллона

На месте работают пожарные

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На улице Островского загорелась СТО

На улице Островского загорелась СТО

На улице Островского в Дзержинском районе Новосибирска загорелась СТО — очевидцы сообщают о горящих машинах. 

Пожар произошёл около 11:20. По информации очевидцев, в СТО находятся несколько машин, движение на улице частично перекрыли. 

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Анна Богданова

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что сейчас на месте пожара работают полиция и МЧС. Жертв нет. 

Анна Богданова

Оперативный дежурный ГУ МЧС сообщил, что это «обычный пожар — частный дом и СТО, — оперативного интереса не представляет». 

Анна Богданова

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на участке улицы Островского, где произошёл пожар, затруднено движение. 

Анна Богданова

В пресс-службе полиции уточнили, что пожар произошёл по адресу ул. Николая Островского, 188 — огонь перекинулся на станцию техобслуживания с соседней постройки. 

Анна Богданова

По информации МЧС, пожар в частном гаражном боксе начался в 10:40. В 11:13 из гаражного бокса эвакуировали 4 газовых баллона. На тушение привлечены 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Пожар потушен. 

Анна Богданова

По информации очевидцев, внутри СТО было несколько автомобилей, в итоге одна машина полностью сгорела, четыре повреждены. Однако официальных данных по поводу ущерба пока нет. 

Анна Богданова

— Я вышел, когда дым уже валил и огонь был. Там офис СТО сначала загорелся — как говорят, тепловая пушка взорвалась, — а потом на гараж и крышу пламя перекинулось, — сообщил НГС очевидец. — Половина без воды приехали, проливали соседний дом и одновременно тушили СТО. 

По его словам, повреждена одна машина, вторая покрылась сажей, хозяин СТО сильно нервничал и заставлял полицейских тушить пожар. 

Анна Богданова
Сгоревший бокс

Сгоревший бокс

По информации МЧС, СТО, где произошёл пожар, размером 5 на 10 метров. Это переоборудованный частный дом. Повреждена обрешётка крыши. 

В настоящий момент пожар потушен

В настоящий момент пожар потушен

Внутри СТО

Внутри СТО

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пожарСТО
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КОММЕНТАРИИ (33)

Фото пользователя
21 дек 2019 в 12:08

Обитель водятлов сгорела.Я счастлив.

Фото пользователя
21 дек 2019 в 12:06

Вот так сдал в ремонт машину,а она сгорела ..Остаётся только посочувствовать людям,чьи машины в этом СТО.

Костя
21 дек 2019 в 12:54

Бизнесмены совсем не думают о безопасности людей. Нужно проводить чаще регулярные проверки бизнесменов по поводу пожарной безопасности. Ради прибыли ппредприниматели закрывают глаза на безопасность детей и ветеранов войны.