Пожар на Островского: из горящей СТО вытащили четыре газовых баллона

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что сейчас на месте пожара работают полиция и МЧС. Жертв нет.
Оперативный дежурный ГУ МЧС сообщил, что это «обычный пожар — частный дом и СТО, — оперативного интереса не представляет».
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на участке улицы Островского, где произошёл пожар, затруднено движение.
В пресс-службе полиции уточнили, что пожар произошёл по адресу ул. Николая Островского, 188 — огонь перекинулся на станцию техобслуживания с соседней постройки.
По информации МЧС, пожар в частном гаражном боксе начался в 10:40. В 11:13 из гаражного бокса эвакуировали 4 газовых баллона. На тушение привлечены 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Пожар потушен.
По информации очевидцев, внутри СТО было несколько автомобилей, в итоге одна машина полностью сгорела, четыре повреждены. Однако официальных данных по поводу ущерба пока нет.
— Я вышел, когда дым уже валил и огонь был. Там офис СТО сначала загорелся — как говорят, тепловая пушка взорвалась, — а потом на гараж и крышу пламя перекинулось, — сообщил НГС очевидец. — Половина без воды приехали, проливали соседний дом и одновременно тушили СТО.
По его словам, повреждена одна машина, вторая покрылась сажей, хозяин СТО сильно нервничал и заставлял полицейских тушить пожар.
По информации МЧС, СТО, где произошёл пожар, размером 5 на 10 метров. Это переоборудованный частный дом. Повреждена обрешётка крыши.