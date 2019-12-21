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Дороги и транспорт Подробности

Двое молодых мужчин погибли в аварии на Ордынской трассе

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу

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Авария произошла возле посёлка Ордынское

Авария произошла возле посёлка Ордынское

Вечером 20 декабря в аварии под Новосибирском погиб молодой водитель — он решил обогнать попутный автомобиль и выехал на встречную полосу. 

Авария произошла в 19:30 на трассе К17Р в направлении посёлка Ордынское. 

— 22-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем ВАЗ-21014, в пути следования на 44-м километре при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 

В результате аварии погиб водитель ВАЗа и его 21-летний пассажир. Водитель «Ниссана» доставлен в больницу с травмами. 

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП. 

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авариясмерть на дороге
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КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
21 дек 2019 в 11:11

А на фото - Бердское шоссе))) ну что за дно?