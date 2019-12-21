Двое молодых мужчин погибли в аварии на Ордынской трассе

Вечером 20 декабря в аварии под Новосибирском погиб молодой водитель — он решил обогнать попутный автомобиль и выехал на встречную полосу.
Авария произошла в 19:30 на трассе К17Р в направлении посёлка Ордынское.
— 22-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем ВАЗ-21014, в пути следования на 44-м километре при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате аварии погиб водитель ВАЗа и его 21-летний пассажир. Водитель «Ниссана» доставлен в больницу с травмами.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.