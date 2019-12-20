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В Заельцовском районе пропал подросток — волонтёры просят помощи в поисках Анны Бурковой

Девушка ушла из дома 14 декабря, с тех пор её местонахождение неизвестно

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Анна Буркова пропала вечером 14 декабря

Анна Буркова пропала вечером 14 декабря

В Новосибирске поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшую жительницу Заельцовского района, которая 14 декабря около 19:30 ушла из дома по улице Кубовой. До настоящего момента её местонахождение не установлено.

Пропавшую девушку зовут Буркова Анна Константиновна. Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Особые приметы: шрам на левой брови. Девушка была одета в зеленую куртку с капюшоном и белой опушкой, синие джинсы, черные полусапожки, черный снуд.

— Сейчас идёт так называемый информационный поиск: распространение информации в СМИ и сети интернет. Так как прошло очень много времени с момента пропажи, будем стараться найти всех тех, кто видел пропавшую после её ухода из дома, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8–951–393–0911.

На прошлой неделе в Новосибирске поисковый отряд «Лиза Алерт» искал пропавшую 86-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 11 декабря вышла из дома и не вернулась.

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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
20 дек 2019 в 23:56

С такого возраста уже гулять начинают? Я в жизни многое повидал, и на службе тоже, но от этого поколения у меня слов приличных не находится...

Фото пользователя
20 дек 2019 в 23:55

Подростки в 99,99 % случаев по статистике сами возвращаются домой. Нет смысла тратить время на их поиски

DrAlex
21 дек 2019 в 00:07

На Богаткова точно ее не было.