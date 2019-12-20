В Заельцовском районе пропал подросток — волонтёры просят помощи в поисках Анны Бурковой

В Новосибирске поисковый отряд «Маяк» ищет пропавшую жительницу Заельцовского района, которая 14 декабря около 19:30 ушла из дома по улице Кубовой. До настоящего момента её местонахождение не установлено.

Пропавшую девушку зовут Буркова Анна Константиновна. Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза карие. Особые приметы: шрам на левой брови. Девушка была одета в зеленую куртку с капюшоном и белой опушкой, синие джинсы, черные полусапожки, черный снуд.

— Сейчас идёт так называемый информационный поиск: распространение информации в СМИ и сети интернет. Так как прошло очень много времени с момента пропажи, будем стараться найти всех тех, кто видел пропавшую после её ухода из дома, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.