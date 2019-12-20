В Железнодорожном районе девушка на пешеходном переходе наехала на санки с ребёнком

В пятницу вечером, 20 декабря, девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе.
— В 21:04 девушка-водитель 1984 года рождения на автомобиле Nissan Almera двигалась по улице Нарымской в сторону площади Трубникова. На пересечение улиц Нарымской и 1905 года на пешеходном переходе совершила наезд на санки, в которых папа перевозил ребёнка. В результате девочка 5 лет с травмами ног доставлена в больницу, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Также Владислав Савченков добавил, что данного ДТП можно было избежать, если бы на одежде пешеходов присутствовали светоотражающие элементы.
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