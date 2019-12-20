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В Железнодорожном районе девушка на пешеходном переходе наехала на санки с ребёнком

Девочку с травмами ног доставили в больницу

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Девушка наехала на санки с ребёнком на пешеходном переходе

Девушка наехала на санки с ребёнком на пешеходном переходе

В пятницу вечером, 20 декабря, девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе. 

— В 21:04 девушка-водитель 1984 года рождения на автомобиле Nissan Almera двигалась по улице Нарымской в сторону площади Трубникова. На пересечение улиц Нарымской и 1905 года на пешеходном переходе совершила наезд на санки, в которых папа перевозил ребёнка. В результате девочка 5 лет с травмами ног доставлена в больницу, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

Также Владислав Савченков добавил, что данного ДТП можно было избежать, если бы на одежде пешеходов присутствовали светоотражающие элементы.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Вечером 17 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок

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Сбили ребенкаЖелезнодорожный район
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КОММЕНТАРИИ (35)

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20 дек 2019 в 23:27

Также Владислав Савченков добавил, что данного ДТП можно было избежать, если бы на одежде пешеходов присутствовали светоотражающие элементы.(с) его можно было бы избежать если бы водила альмеры не пялила бы в свой инстаграм

20 дек 2019 в 23:23

Ну нельзя перевозить детей на санках через дорогу!!! Нужно держать ребенка за руку, санки везти пустыми.
Водитель тоже виноват.Все хороши!

Наледра
20 дек 2019 в 23:31

Девушка не наехала бы, если бы у пешеходов на одежде присутствовали светоотражающие элементы? Не факт. Наехала бы. Скорее всего телефон больше интересовал, чем пешеходный переход. Переход не увидела, а светоотражающую ленточку бы увидела? Права изымать надо: с глазами серьёзные проблемы.