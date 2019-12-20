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Дороги и транспорт

В России начнут наказывать за превышение скорости в 10 км/ч

Предположительно, это случится до 2022–2023 года

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Лимит в&nbsp;10 км/ч будет вводиться постепенно

Лимит в 10 км/ч будет вводиться постепенно

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости автомобилей. Если сейчас водители могут превышать её до 20 км/ч и получают наказание лишь в случае ДТП, то позднее этот порог составит 10 км/ч. 

О грядущих изменениях заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, пишет «Российская газета». По словам Акимова, лимит в 10 км/ч будет вводиться постепенно. Сначала в пилотных зонах: возможно, крупных городах или областных центрах. 

Предположительно, изменения вступят в силу до 2022–2023 года. 

— <...> И точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога, — отметил он. 

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водителиавтопревышение скорости
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КОММЕНТАРИИ (5)

kkkz
20 дек 2019 в 22:57

Потому-что люди - это новая нефть!

Борков
20 дек 2019 в 23:06

Это даже не рассматривается Среди ЗДЕСь.
Ви пой1мите, Мы уже не против.
Тольк4о барзелку заккройте, нак грканях, договорписмЯ в пополасме

Шурик
20 дек 2019 в 23:00

На данное ограничение наложен мораторий и пока на бессрочно!