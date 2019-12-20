В России начнут наказывать за превышение скорости в 10 км/ч

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости автомобилей. Если сейчас водители могут превышать её до 20 км/ч и получают наказание лишь в случае ДТП, то позднее этот порог составит 10 км/ч.



О грядущих изменениях заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, пишет «Российская газета». По словам Акимова, лимит в 10 км/ч будет вводиться постепенно. Сначала в пилотных зонах: возможно, крупных городах или областных центрах.