Сказочные арки, танцы на катке и фейерверки: фоторепортаж с открытия традиционного ледового городка

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Открытие главного ледового городка — одно из самых ожидаемых событий перед новогодними праздниками. Традиционный городок впервые разместили в сквере возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Территория возле театра преобразилась до неузнаваемости: огромная ёлка со светящейся ледяной подсветкой, волшебная арка с новогодними шарами, иллюминация в форме рояля и танцующих балерин и, конечно же, каток, площадь которого составляет 2200 квадратных метров. С обеих сторон городка расположены аллеи из гирлянд, украшенные шариками. Новосибирцы катаются на коньках, делают селфи на фоне праздничных декораций и просто радуются новогодней красоте вокруг. Фотограф НГС побывала на открытии ледового городка и запечатлел самые яркие моменты праздничного вечера.



Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На территории городка есть новогодние арки, которые завораживают своей красотой. Благодаря обилию огоньков и шариков можно представить, что вы попали в сказку. А ещё такие праздничные декорации — идеальные места для новогодних фото!

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На торжественном открытии присутствовали мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мини-фейерверки удивили новосибирцев минувшим вечером на торжественном открытии ледового городка.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Главная достопримечательность городка — каток. На открытии можно было увидеть певцов в новогодних костюмах, они пели для новосибирцев, стоя на коньках.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Под живую музыку юные фигуристки устроили красивые праздничные танцы на льду.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Золотой, красный, серебристый, зелёный, лиловый — декорации ледового городка собрали все праздничные цвета!

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирцы с восхищением смотрели программу, много фотографировались и любовались красивыми декорациями.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Больше всего людей можно было увидеть возле проката коньков.

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Этим вечером на каток был заполнен как взрослыми, так и детьми: всем хотелось окунуться в атмосферу праздника.