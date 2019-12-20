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Происшествия

Грузовая «Газель» и легковушка столкнулись лоб в лоб на 1-м Мочищенском шоссе. Пострадавших увезли в больницу

Очевидцы сняли последствия столкновения на видео

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Авария произошла около 19 часов

Авария произошла около 19 часов

Вечером в пятницу, 20 декабря, в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль. Участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.

— Около 19:00 на 1-м Мочищенском шоссе, 21 столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются. Погибших нет. Скорая помощь забрала несколько человек с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Вечером в четверг, 19 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ и «Субару». В столкновении пострадали три человека.

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авария. ДТПстолкнулись авто
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
20 дек 2019 в 21:40

Набо ехать, а не разглядывать

с богаткова
20 дек 2019 в 21:26

Проезжал мимо, видел аварию вышел и сделал замечание виновнику.

Фото пользователя
20 дек 2019 в 21:25

Очевидцы должны не снимать на видео, а помогать пострадавшим.