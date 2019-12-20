Грузовая «Газель» и легковушка столкнулись лоб в лоб на 1-м Мочищенском шоссе. Пострадавших увезли в больницу

Авария произошла около 19 часов Фото: Анна Золотова

Вечером в пятницу, 20 декабря, в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль. Участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.

— Около 19:00 на 1-м Мочищенском шоссе, 21 столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются. Погибших нет. Скорая помощь забрала несколько человек с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Видео: Дмитрий Кондратьев

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

