«Сделал да сделал»: бизнесмен подарил крутую ледовую горку своим соседям в «Чистой Слободе»

Дети уже вовсю катаются на горке Фото: Густаво Зырянов

Большая ледовая горка во дворе дома № 11/1 на улице Спортивной в Новосибирске появилась на днях по инициативе местного жителя. Он сам выпилил ледяные блоки на озере, согласовал всё с управляющей компанией, привез бригаду рабочих, и те за пару дней возвели горку. НГС нашёл героя — им оказался индивидуальный предприниматель Сергей Машаров. В прошлом году его компания управляла городским ледовым городком.

Сергей Машаров сам живет в этом дворе, поэтому и решил сделать горку — для своей 9-летней дочки и остальной детворы Фото: Густаво Зырянов

— Я не хочу афишировать, где работаю. Я делаю иные вещи в городе, в том числе работаю с мэрией... Сделал да сделал, господи, для ребятишек-то в своём дворе! У меня у самого дочка, пусть катается. Просто появилась возможность, появился личный лёд, появилось время у мастеров, которые этим занимаются. Мы её за два дня сделали. Лёд я на озере выпиливал, а как я его ровным делаю — у меня, можно сказать, производство льда. Я в день выпиливаю по 40 тонн, — рассказывает Сергей Машаров.



Ледовая конструкция полностью сооружена. Её высота — 1,70 метра, а скат — 6 метров с запасом в 5 метров: продолжение горки можно при желании залить водой на все 20 метров ската. По словам мужчины, дальнейшая эксплуатация горки зависит от руководства «Чистой Слободы»: её нужно не только поливать утром и вечером, но и следить, чтобы никто не повредил гладкую поверхность ската.

По качеству горка ничем не отличается от тех, что можно найти в центре Фото: Густаво Зырянов

— Я руководству управляющей компании сказал: надо поливать и несколько часов не допускать жителей до неё. Как они решат эту проблему — я не знаю. Последний раз мы налили на горку воды, я закрыл всё поддонами. Но вечером приехал и увидел, что поддоны убраны, и на горке виднеются следы, что кто-то ходил по этой воде. Ну, она не застывает, тепло. Если «Чистая Слобода» дело доведёт до ума, то горка будет, — говорит житель Новосибирска.

На время застывания доступ к горке ограничен Фото: Густаво Зырянов

По словам Сергея, в управляющей компании его заверили, что за горкой будут смотреть. Как прокомментировали в КПД «Газстрой-Эксплуатация», строительство горки действительно было разрешено и происходило при содействии клининговой компании.



— Мы ограждения делали, чтобы двое-трое суток дети не имели доступа к горке. Попросили нас вечером и утром подливку сделать водой, понаблюдать за горкой. За ней сейчас смотрят начальники участков, клининг, дворник. Все поддерживают, чтобы она простояла хоть какое-то время, — рассказал врио начальника инженерно-технической службы КПД «Газстрой-Эксплуатация» Артём Бурнашёв.

Скат у горки большой, но сейчас он временно закрыт поддонами — нужно подождать, пока поверхность застынет Фото: Густаво Зырянов