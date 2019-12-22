«Сделал да сделал»: бизнесмен подарил крутую ледовую горку своим соседям в «Чистой Слободе»

Большая ледовая горка во дворе дома
НГС нашёл героя — им оказался индивидуальный предприниматель Сергей Машаров. В прошлом году его компания управляла городским ледовым городком.
— Я не хочу афишировать, где работаю. Я делаю иные вещи в городе, в том числе работаю с мэрией... Сделал да сделал, господи, для ребятишек-то в своём дворе! У меня у самого дочка, пусть катается. Просто появилась возможность, появился личный лёд, появилось время у мастеров, которые этим занимаются. Мы её за два дня сделали. Лёд я на озере выпиливал, а как я его ровным делаю — у меня, можно сказать, производство льда. Я в день выпиливаю по 40 тонн, — рассказывает Сергей Машаров.
Ледовая конструкция полностью сооружена. Её высота — 1,70 метра, а скат — 6 метров с запасом в 5 метров: продолжение горки можно при желании залить водой на все 20 метров ската. По словам мужчины, дальнейшая эксплуатация горки зависит от руководства «Чистой Слободы»: её нужно не только поливать утром и вечером, но и следить, чтобы никто не повредил гладкую поверхность ската.
— Я руководству управляющей компании сказал: надо поливать и несколько часов не допускать жителей до неё. Как они решат эту проблему — я не знаю. Последний раз мы налили на горку воды, я закрыл всё поддонами. Но вечером приехал и увидел, что поддоны убраны, и на горке виднеются следы, что кто-то ходил по этой воде. Ну, она не застывает, тепло. Если «Чистая Слобода» дело доведёт до ума, то горка будет, — говорит житель Новосибирска.
По словам Сергея, в управляющей компании его заверили, что за горкой будут смотреть. Как прокомментировали в КПД «Газстрой-Эксплуатация», строительство горки действительно было разрешено и происходило при содействии клининговой компании.
— Мы ограждения делали, чтобы двое-трое суток дети не имели доступа к горке. Попросили нас вечером и утром подливку сделать водой, понаблюдать за горкой. За ней сейчас смотрят начальники участков, клининг, дворник. Все поддерживают, чтобы она простояла хоть какое-то время, — рассказал врио начальника инженерно-технической службы КПД «Газстрой-Эксплуатация» Артём Бурнашёв.
В эту пятницу, 20 декабря, у оперного театра впервые открыли ледовый городок — там есть каток. Мы побывали там ещё до официального открытия и посмотрели на эту красоту.
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