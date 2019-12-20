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Прямой эфир с открытия главной ёлки Новосибирска у оперного театра: смотрите вместе с НГС

Здесь можно прокатиться на коньках, сфотографироваться в огнях и не только

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Театральный сквер превратился в огромный каток

Театральный сквер превратился в огромный каток

Вечером в эту пятницу, 20 декабря, в Новосибирске открыли главный ледовый городок. В этом году он переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Готовить его начали ещё 1 декабря — тогда к НОВАТу привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток.

Журналист НГС Дарья Януш сейчас ведёт онлайн-трансляцию из ледового городка.

В этом году сквер украсили атрибутами, связанными с эстетикой театра. Сейчас на территории городка есть иллюминация в форме рояля и танцующих балерин.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — смотрите в нашем специальном разделе.

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Оперный театрледовый городокпрямой эфир
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КОММЕНТАРИИ (12)

elka
20 дек 2019 в 19:23

Хоровод вокруг меня...::))Главный символ!;)Все в аэропорт..::))командировка!;)

Академовец
20 дек 2019 в 19:22

Да,как будто не видели катков,ёлок, Локоть на пару с Терешковой всё веселухи устраивают,главное видимо условия для населения создать,чтобы они не думали о собственной нищете,о неочищенных улицах,не повышении проезда в ОТ,ни о чем не думайте,радуйтесь

Гость
20 дек 2019 в 19:19

Дашуля, тебе не холодно?