Прямой эфир с открытия главной ёлки Новосибирска у оперного театра: смотрите вместе с НГС

Вечером в эту пятницу, 20 декабря, в Новосибирске открыли главный ледовый городок. В этом году он переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Готовить его начали ещё 1 декабря — тогда к НОВАТу привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток.
Журналист НГС Дарья Януш сейчас ведёт онлайн-трансляцию из ледового городка.
В этом году сквер украсили атрибутами, связанными с эстетикой театра. Сейчас на территории городка есть иллюминация в форме рояля и танцующих балерин.
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