«Мне главное — найти преступника»: брат пешехода, сбитого у Заельцовского парка, рассказал о его состоянии

Молодой человек, которого сбил Audi Q5 возле Заельцовского парка, находится в коме — об этом корреспонденту НГС сообщил его брат.
По словам родственника, 19 декабря его брат шёл на работу в строительную компанию. По дороге на работу его сбил неизвестный водитель.
— Это мой младший брат Сайфидинов Усман Сайфидинович, родился в 1998 году в Таджикистане. В 2016 году окончил среднюю школу, служил два года в армии. Я надеюсь, мы найдём преступника, и он будет отвечать перед законом. Я хочу сказать, почему люди так относятся друг к другу? Где человеческое отношение? — возмущается брат молодого человека Мехрон Едгоров.
По словам родственника, Усман госпитализирован с переломом бедра в городскую больницу, его состояние тяжёлое, он находится в коме, врачи готовят его к операции.
— Я не обращался [к работодателю] за помощью, я потрачу всё до последней копейки ради братишки, мне главное найти преступника, — добавил читатель.
После аварии автоинспекция объявила розыск преступника. Пока в ГИБДД никаких дополнительных сведений о поиске корреспонденту НГС не предоставили.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, в ГИБДД просили позвонить по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.
В понедельник, 16 декабря, новосибирские полицейские опубликовали фото подозреваемого по делу о резонансном смертельном ДТП в посёлке Чик.