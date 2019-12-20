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Криминал

«Мне главное — найти преступника»: брат пешехода, сбитого у Заельцовского парка, рассказал о его состоянии

По словам брата, сбитый сейчас в коме, врачи готовят его к операции

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21-летнего Усмана Сайфидинова сбили утром 19 декабря

21-летнего Усмана Сайфидинова сбили утром 19 декабря

Молодой человек, которого сбил Audi Q5 возле Заельцовского парка, находится в коме — об этом корреспонденту НГС сообщил его брат.

По словам родственника, 19 декабря его брат шёл на работу в строительную компанию. По дороге на работу его сбил неизвестный водитель

— Это мой младший брат Сайфидинов Усман Сайфидинович, родился в 1998 году в Таджикистане. В 2016 году окончил среднюю школу, служил два года в армии. Я надеюсь, мы найдём преступника, и он будет отвечать перед законом. Я хочу сказать, почему люди так относятся друг к другу? Где человеческое отношение? — возмущается брат молодого человека Мехрон Едгоров.

По словам родственника, Усман госпитализирован с переломом бедра в городскую больницу, его состояние тяжёлое, он находится в коме, врачи готовят его к операции. 

— Я не обращался [к работодателю] за помощью, я потрачу всё до последней копейки ради братишки, мне главное найти преступника, — добавил читатель.

После аварии автоинспекция объявила розыск преступника. Пока в ГИБДД никаких дополнительных сведений о поиске корреспонденту НГС не предоставили. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, в ГИБДД просили позвонить по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

В понедельник, 16 декабря, новосибирские полицейские опубликовали фото подозреваемого по делу о резонансном смертельном ДТП в посёлке Чик.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
20 дек 2019 в 18:44

Такие ДТП часто происходят в нашем городе, что многие комментаторы уже без эмоций пролистывают эту новость.

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20 дек 2019 в 18:43

Так пусть заявление пишет. Смысл на нгс "светиться"?