«Мне главное — найти преступника»: брат пешехода, сбитого у Заельцовского парка, рассказал о его состоянии

Молодой человек, которого сбил Audi Q5 возле Заельцовского парка, находится в коме — об этом корреспонденту НГС сообщил его брат.

По словам родственника, 19 декабря его брат шёл на работу в строительную компанию. По дороге на работу его сбил неизвестный водитель.

— Это мой младший брат Сайфидинов Усман Сайфидинович, родился в 1998 году в Таджикистане. В 2016 году окончил среднюю школу, служил два года в армии. Я надеюсь, мы найдём преступника, и он будет отвечать перед законом. Я хочу сказать, почему люди так относятся друг к другу? Где человеческое отношение? — возмущается брат молодого человека Мехрон Едгоров.