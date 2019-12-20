Закурил и пошел: молодой человек спустился на пути перед поездом метро на «Гагаринской»

Сегодня, 20 декабря, около 16 часов молодой человек спустился на пути на станции метро «Гагаринская».
— В 16:10 примерно в полицию поступило сообщение, что мужчина прыгнул перед стоящим электропоездом и пошёл в сторону тупика по ходу движения поезда. Сотрудники полиции быстро среагировали. Мужчина был задержан. В настоящее время он находится в пункте полиции, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве не смогли уточнить возраст задержанного
В пресс-службе предположили, что молодого человека привлекут к уголовной ответственности.
— Машинист, естественно, заметил человека на путях и движение не начал, пока мужчина не был убран в безопасную зону. То есть была совершенно незначительная задержка, — добавили в МВД
АСТ-54
Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск», парень спустился на пути, закурил и спокойно пошёл.
Вчера на станции метро «Площадь Маркса» произошел похожий случай — девушка вышла из вагона метро и упала на рельсы.