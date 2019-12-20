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Закурил и пошел: молодой человек спустился на пути перед поездом метро на «Гагаринской»

Сейчас он в пункте полиции

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Парень спокойной шел по рельсам

Парень спокойной шел по рельсам

Сегодня, 20 декабря, около 16 часов молодой человек спустился на пути на станции метро «Гагаринская». 

— В 16:10 примерно в полицию поступило сообщение, что мужчина прыгнул перед стоящим электропоездом и пошёл в сторону тупика по ходу движения поезда. Сотрудники полиции быстро среагировали. Мужчина был задержан. В настоящее время он находится в пункте полиции, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве не смогли уточнить возраст задержанного

В пресс-службе предположили, что молодого человека привлекут к уголовной ответственности.

— Машинист, естественно, заметил человека на путях и движение не начал, пока мужчина не был убран в безопасную зону. То есть была совершенно незначительная задержка, — добавили в МВД

АСТ-54

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск», парень спустился на пути, закурил и спокойно пошёл.

Вчера на станции метро «Площадь Маркса» произошел похожий случай — девушка вышла из вагона метро и упала на рельсы.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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20 дек 2019 в 17:20

Нужно проверить, что именно он курил

Фото пользователя
20 дек 2019 в 17:25

Там в той метре, бамжы сваю мафию создале и руляццо с глухиме и слепыме за доходное место. А ищо чертям поклоняюццо. Я в библиотеке книжку ткую читала. Про бамжэй в метре.😁😎

с богаткова
20 дек 2019 в 17:21

Вейпер наверно? Кстати в америке доказали опасность вейпо-содержащих смесей и запретили их.