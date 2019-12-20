Пятилетний мальчик попал в больницу с серьёзным воспалением после операции в частной стоматологии

В Новосибирске пятилетний мальчик оказался в палате интенсивной терапии детской больницы после операции в одной из частных стоматологий города.
У ребёнка начался серьёзный воспалительный процесс, поэтому ему потребовалось лечение в городской больнице.
— Был у нас такой маленький пациент после лечения в одном из коммерческих центров, с осложнениями после вмешательства. Поступил к нам в отделение. Курс лечения провели там, потом перевели в палату интенсивной терапии для того, чтобы скорректировать кое-какие показатели, — рассказал корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. По его данным, сегодня ребёнок находится уже в обычной палате.
Врачи надеются выписать мальчика уже на следующей неделе, если лечение пойдёт по плану.
По информации источников НГС, мальчику делали в стоматологической клинике подрезание уздечки. В стоматологии, в которой, по сведениям редакции, проводилась операция, затруднились прокомментировать ситуацию:
— Исходя из объема сведений, содержащихся в вашем запросе (отсутствие фамилии, имени, отчества и года рождения пациента), ответить по существу на поставленные вопросы не представляется возможным, — говорится в ответе.
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