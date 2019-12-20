Пятилетний мальчик попал в больницу с серьёзным воспалением после операции в частной стоматологии

В Новосибирске пятилетний мальчик оказался в палате интенсивной терапии детской больницы после операции в одной из частных стоматологий города.

У ребёнка начался серьёзный воспалительный процесс, поэтому ему потребовалось лечение в городской больнице.

— Был у нас такой маленький пациент после лечения в одном из коммерческих центров, с осложнениями после вмешательства. Поступил к нам в отделение. Курс лечения провели там, потом перевели в палату интенсивной терапии для того, чтобы скорректировать кое-какие показатели, — рассказал корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. По его данным, сегодня ребёнок находится уже в обычной палате.