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Пятилетний мальчик попал в больницу с серьёзным воспалением после операции в частной стоматологии

Ребёнка поместили в палату интенсивной терапии

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Врачи надеются выписать ребёнка уже на следующей неделе

Врачи надеются выписать ребёнка уже на следующей неделе

В Новосибирске пятилетний мальчик оказался в палате интенсивной терапии детской больницы после операции в одной из частных стоматологий города. 

У ребёнка начался серьёзный воспалительный процесс, поэтому ему потребовалось лечение в городской больнице.

— Был у нас такой маленький пациент после лечения в одном из коммерческих центров, с осложнениями после вмешательства. Поступил к нам в отделение. Курс лечения провели там, потом перевели в палату интенсивной терапии для того, чтобы скорректировать кое-какие показатели, — рассказал корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. По его данным, сегодня ребёнок находится уже в обычной палате.

Врачи надеются выписать мальчика уже на следующей неделе, если лечение пойдёт по плану.

По информации источников НГС, мальчику делали в стоматологической клинике подрезание уздечки. В стоматологии, в которой, по сведениям редакции, проводилась операция, затруднились прокомментировать ситуацию:

— Исходя из объема сведений, содержащихся в вашем запросе (отсутствие фамилии, имени, отчества и года рождения пациента), ответить по существу на поставленные вопросы не представляется возможным, — говорится в ответе.

Если вы знаете подробности этой истории или являетесь родителями или родственниками пострадавшего мальчика, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по электронной почте news@ngs.ru или по телефону +7 923 157–00–00, или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В Октябрьском районе Новосибирска 9-летняя девочка оказалась в больнице после урока физкультуры — её мать утверждает, что девочку избила одноклассница.

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осложнения после лечения
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КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк
20 дек 2019 в 17:59

Надо было идти в детскую государственную стоматологическую поликлинику.В этих частных только деньги из вас выкачивают.

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20 дек 2019 в 18:16

беда нашей жизни:
заплати ОМС (незаметно, как и пенсионный сбор),
и добивайся возможности "бесплатно" получить медуслугу -
тут вам другой бизнес навстречу - медицинский...
что касается качества - пресловутый человеческий фактор:
вопросы дезинфекции/стерильности на совести непонятно кого...

Фото пользователя
20 дек 2019 в 18:05

НГС троллит вчерашнюю прессуху президента, про медицину?
Так всё правильно: 1) врачебная тайна, 2) неразглашение персональных данных третьим лицам (дата, ФИО, подпись) - ку-ку, какие запросы могут быть?