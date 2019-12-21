Один «дал леща», другой обозвал: конфликт пятиклассников закончился сломанным позвоночником и больницей

Ученик новосибирской школы
Версия мамы пострадавшего школьника
Драка между двумя пятиклассниками школы
По её версии, конфликт начался с того, что одноклассник, занимающийся боевыми искусствами, ударил её сына по лицу.
— Он просто всех ударяет, оказывается. Это у них сейчас называется «леща дать», это такой прикол у него. И он многим это делает. На что мой сын его обозвал, и тот начал его зажимать, схватил за грудки, — рассказывает мать пострадавшего мальчика.
Это у них сейчас называется «леща дать» — на что мой сын его обозвал, и тот начал его зажимать, схватил за грудки
мать пострадавшего ребёнка
Горожанка уточнила, за два года до этого у её сына уже был компрессионный перелом позвоночника, и все дети знали, что трогать его нельзя. Но драка в коридоре всё-таки случилась.
По словам матери, у неё нет в распоряжении видео со школьной камеры наблюдения, но после инцидента она видела эту запись и может рассказать, как всё происходило.
Сибирячка утверждает, что во время драки одноклассник сел сверху на её сына и начал бить его по лицу.
— Естественно, мой сын поменьше, послабее, тем более после травмы. А он на него сел сверху, вот знаете, как взрослые сидят, и со всей дури кулаком вот так по лицу долбят. Потом их разняли, они разошлись. Мой [сын] стоял с девочками разговаривал, а тот сзади просто подлетел, схватил его, повалил на бетонный пол, зажал и начал коленкой бить в позвоночник. Сын начал задыхаться и боль почувствовал, — описала драку мать травмированного школьника.
По её словам, через некоторое время бабушка с дедушкой забрали из школы пострадавшего мальчика и увезли его в больницу. Врачи поставили ему диагноз «компрессионный перелом трёх позвонков» (копия выписного эпикриза из детской больницы скорой помощи есть в редакции НГС). Причём, утверждает мать, в этот раз оказались сломаны не те позвонки, что два года назад.
На следующий день после стычки в школе мать пострадавшего ребёнка обратилась с заявлением в отдел полиции
Мать считает, что полиция не проявила достаточных усилий, чтобы разобраться в сложившейся ситуации: не опросила свидетелей, вовремя не изъяла запись с камеры видеонаблюдения в школе, и спустя два месяца видео автоматически стёрлось. Недавно пострадавшего ребёнка по настоянию матери отправили на судебно-медицинскую экспертизу. С её результатами сибирячка ещё ознакомиться не успела, но накануне узнала, что полиция их получила.
Что говорят в полиции
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в полицию поступило заявление в отношении ребёнка.
— Оно всесторонне рассмотрено. В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности (14 лет), привлечь его не представляет возможным. Тем не менее его поставили на профилактический учёт в отделе полиции
В полиции добавили, что также направили материалы для принятия мер в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального округа.
Как сейчас чувствует себя мальчик с травмой позвоночника
По словам матери пострадавшего, сейчас её 11-летний сын вынужден носить корсет, ему нельзя сидеть, да и стоять разрешается только по 15 минут. Из-за травмы его перевели на домашнее обучение, но так как ребёнка посещали не все учителя, по некоторым предметам он оказался не аттестован. Кроме того, утверждает мать, руководство школы
Менять место учёбы семья в середине года не хочет и даже готова переехать, чтобы соответствовать школе по территориальности. При этом женщина понимает, что весной сыну придётся вернуться в класс, в котором учится его обидчик. По словам матери, после драки она так и не услышала извинений от второй стороны конфликта, кроме того, уже после случившегося одноклассник по телефону угрожал её сыну, «что он его доломает».
Версия второй стороны конфликта
В свою очередь, мама второго мальчика, который принимал участие в стычке, не согласна с обвинениями в адрес своего сына. Она считает: её ребёнок не стал бы ввязываться в конфликт, если бы оппонент сам его не спровоцировал. Ещё на уроке русского языка одноклассник начал обзывать её сына, а на выходе в коридор и вовсе пнул. В итоге мальчику стало обидно, и он решил ответить.
— Конечно, мне стыдно за это. Но, знаете, не нужно ходить и задираться. Это доказано, что он обзывался в классе, есть подтверждения, что он сидел прям на уроке русского языка и его обзывал «дебилом», «синим», «идиотом», — рассказывает мама мальчика, которого обвиняют в травме одноклассника.
Это доказано, что он обзывался в классе, есть подтверждения, что он сидел прям на уроке русского языка и его обзывал «дебилом», «синим», «идиотом»
мама второго мальчика о пострадавшем ребёнке
По словам матери, она тоже просмотрела запись со школьной камеры, и драки как таковой на видео не оказалось («Они не били [друг друга], они просто валялись по полу»).
Она признаёт, что её ребёнок перекинул оппонента через бедро, но не согласна с обвинениями в том, что он бил одноклассника в спину («Этого на видеокамере ничего нет»). Также мать обвинённого мальчика сомневается в том, что пятиклассник получил травму именно во время этой стычки.
— У него же была уже сломана спина, она (мать пострадавшего мальчика. — Прим. ред.) уверена, что это он не где-то в другом месте повредил? Вы же понимаете, что если была сломана спина, можно проехать даже на машине, и на большой кочке может смещение произойти, — рассуждает женщина.
По её словам, после этого инцидента сын написал объяснительную для полицейских, мама травмированного ребёнка по телефону отказалась от личной встречи с ней.
— Она не захотела со мной встречаться, сказала: «Мне ваши извинения не нужны, я буду с вами разбираться в суде». Когда мы пришли на родительское собрание, я думала, что мы пообщаемся. Но она пришла позже меня на родительское собрание и встала ушла раньше меня — этот вопрос даже не обсудить. Со мной она не хочет общаться — я больше и не настаивала, — объясняет мама обвинённого мальчика.
Она подчёркивает: ей стыдно за то, что её ребёнок вступил в конфликт, поскольку «его на тренировках учат не драться, а защищать себя». При этом она полагает, что стычки бы не случилось, если бы вторая сторона её не инициировала. Также мама отрицает обвинения в том, что её сын звонил и угрожал пострадавшему.
— У меня ребёнок говорит: «У меня нет даже его телефона, я ему не звоню, нигде не пишу ему, ничего не делаю», — описала ситуацию сибирячка.
Также она добавила, что не знает, чего этими обвинениями хочет добиться мама второго мальчика.
Хочет, чтобы я ей платила что-то? Я ей платить не буду, я тоже мать-одиночка
мать обвинённого мальчика
Что говорит директор школы
Как рассказал корреспонденту НГС директор школы
Также директор пояснил, что мальчик с травмой живёт далеко от школы и не на её участке. Учителя к нему ходят по расписанию, в обучении семье никто не отказывает, но, например, учитель географии из-за большой загруженности прийти не успевает. В итоге в школе нашли выход из положения и решили, что вести этот предмет будет классный руководитель.
Директор подчеркнул, что не выгоняет травмированного ребёнка, а просто обратился к матери с вопросом, не хочет ли она перевести сына в другую школу, которая ближе к дому.
Мать, по словам Валерия Проханова, ответила, что планирует сделать это после Нового года, и больше разговоров на эту тему у семьи и директора не было.
Также недавно в Октябрьском районе Новосибирска 9-летняя девочка пострадала на уроке физкультуры — мать утверждает, что школьницу избила одноклассница.