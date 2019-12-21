Один «дал леща», другой обозвал: конфликт пятиклассников закончился сломанным позвоночником и больницей

Пострадавшему мальчику предстоит длительная реабилитация Фото: читательница НГС

Ученик новосибирской школы № 43 оказался в больнице с переломом позвоночника после стычки с одноклассником на перемене — НГС пообщался с обеими сторонами конфликта и выслушал их версии случившегося.

Версия мамы пострадавшего школьника

Драка между двумя пятиклассниками школы № 43 в Заельцовском районе случилась ещё 19 сентября в коридоре после второго урока, рассказала мама одного из участников стычки.

По её версии, конфликт начался с того, что одноклассник, занимающийся боевыми искусствами, ударил её сына по лицу.



— Он просто всех ударяет, оказывается. Это у них сейчас называется «леща дать», это такой прикол у него. И он многим это делает. На что мой сын его обозвал, и тот начал его зажимать, схватил за грудки, — рассказывает мать пострадавшего мальчика.

Это у них сейчас называется «леща дать» — на что мой сын его обозвал, и тот начал его зажимать, схватил за грудки мать пострадавшего ребёнка

Горожанка уточнила, за два года до этого у её сына уже был компрессионный перелом позвоночника, и все дети знали, что трогать его нельзя. Но драка в коридоре всё-таки случилась.

По словам матери, у неё нет в распоряжении видео со школьной камеры наблюдения, но после инцидента она видела эту запись и может рассказать, как всё происходило. Сибирячка утверждает, что во время драки одноклассник сел сверху на её сына и начал бить его по лицу.

— Естественно, мой сын поменьше, послабее, тем более после травмы. А он на него сел сверху, вот знаете, как взрослые сидят, и со всей дури кулаком вот так по лицу долбят. Потом их разняли, они разошлись. Мой [сын] стоял с девочками разговаривал, а тот сзади просто подлетел, схватил его, повалил на бетонный пол, зажал и начал коленкой бить в позвоночник. Сын начал задыхаться и боль почувствовал, — описала драку мать травмированного школьника.



По её словам, через некоторое время бабушка с дедушкой забрали из школы пострадавшего мальчика и увезли его в больницу. Врачи поставили ему диагноз «компрессионный перелом трёх позвонков» (копия выписного эпикриза из детской больницы скорой помощи есть в редакции НГС). Причём, утверждает мать, в этот раз оказались сломаны не те позвонки, что два года назад.

На следующий день после стычки в школе мать пострадавшего ребёнка обратилась с заявлением в отдел полиции № 3 «Заельцовский», чтобы добиться наказания для обидчика своего сына. В полиции, по словам матери, ей пояснили, что в крайнем случае могут поставить мальчика на учёт, но для дальнейшего разбирательства со второй стороной конфликта ей нужно будет обратиться в суд.

Мать считает, что полиция не проявила достаточных усилий, чтобы разобраться в сложившейся ситуации: не опросила свидетелей, вовремя не изъяла запись с камеры видеонаблюдения в школе, и спустя два месяца видео автоматически стёрлось. Недавно пострадавшего ребёнка по настоянию матери отправили на судебно-медицинскую экспертизу. С её результатами сибирячка ещё ознакомиться не успела, но накануне узнала, что полиция их получила.



Что говорят в полиции

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в полицию поступило заявление в отношении ребёнка.

— Оно всесторонне рассмотрено. В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности (14 лет), привлечь его не представляет возможным. Тем не менее его поставили на профилактический учёт в отделе полиции № 3 «Заельцовский», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что также направили материалы для принятия мер в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального округа. Как сейчас чувствует себя мальчик с травмой позвоночника По словам матери пострадавшего, сейчас её 11-летний сын вынужден носить корсет, ему нельзя сидеть, да и стоять разрешается только по 15 минут. Из-за травмы его перевели на домашнее обучение, но так как ребёнка посещали не все учителя, по некоторым предметам он оказался не аттестован. Кроме того, утверждает мать, руководство школы № 43 сейчас настаивает на том, чтобы ребёнок перевёлся в другую школу, на территории которой живёт.



Менять место учёбы семья в середине года не хочет и даже готова переехать, чтобы соответствовать школе по территориальности. При этом женщина понимает, что весной сыну придётся вернуться в класс, в котором учится его обидчик. По словам матери, после драки она так и не услышала извинений от второй стороны конфликта, кроме того, уже после случившегося одноклассник по телефону угрожал её сыну, «что он его доломает».

Версия второй стороны конфликта

В свою очередь, мама второго мальчика, который принимал участие в стычке, не согласна с обвинениями в адрес своего сына. Она считает: её ребёнок не стал бы ввязываться в конфликт, если бы оппонент сам его не спровоцировал. Ещё на уроке русского языка одноклассник начал обзывать её сына, а на выходе в коридор и вовсе пнул. В итоге мальчику стало обидно, и он решил ответить.

— Конечно, мне стыдно за это. Но, знаете, не нужно ходить и задираться. Это доказано, что он обзывался в классе, есть подтверждения, что он сидел прям на уроке русского языка и его обзывал «дебилом», «синим», «идиотом», — рассказывает мама мальчика, которого обвиняют в травме одноклассника.



Это доказано, что он обзывался в классе, есть подтверждения, что он сидел прям на уроке русского языка и его обзывал «дебилом», «синим», «идиотом» мама второго мальчика о пострадавшем ребёнке

По словам матери, она тоже просмотрела запись со школьной камеры, и драки как таковой на видео не оказалось («Они не били [друг друга], они просто валялись по полу»). Она признаёт, что её ребёнок перекинул оппонента через бедро, но не согласна с обвинениями в том, что он бил одноклассника в спину («Этого на видеокамере ничего нет»). Также мать обвинённого мальчика сомневается в том, что пятиклассник получил травму именно во время этой стычки. — У него же была уже сломана спина, она (мать пострадавшего мальчика. — Прим. ред.) уверена, что это он не где-то в другом месте повредил? Вы же понимаете, что если была сломана спина, можно проехать даже на машине, и на большой кочке может смещение произойти, — рассуждает женщина.

По её словам, после этого инцидента сын написал объяснительную для полицейских, мама травмированного ребёнка по телефону отказалась от личной встречи с ней.

— Она не захотела со мной встречаться, сказала: «Мне ваши извинения не нужны, я буду с вами разбираться в суде». Когда мы пришли на родительское собрание, я думала, что мы пообщаемся. Но она пришла позже меня на родительское собрание и встала ушла раньше меня — этот вопрос даже не обсудить. Со мной она не хочет общаться — я больше и не настаивала, — объясняет мама обвинённого мальчика.



Она подчёркивает: ей стыдно за то, что её ребёнок вступил в конфликт, поскольку «его на тренировках учат не драться, а защищать себя». При этом она полагает, что стычки бы не случилось, если бы вторая сторона её не инициировала. Также мама отрицает обвинения в том, что её сын звонил и угрожал пострадавшему.

— У меня ребёнок говорит: «У меня нет даже его телефона, я ему не звоню, нигде не пишу ему, ничего не делаю», — описала ситуацию сибирячка.

Также она добавила, что не знает, чего этими обвинениями хочет добиться мама второго мальчика.

Хочет, чтобы я ей платила что-то? Я ей платить не буду, я тоже мать-одиночка мать обвинённого мальчика