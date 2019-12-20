«Титаник» за 100 миллионов: в Новосибирске из-за ремонта труб вода залила подъезд в доме-памятнике

В Новосибирске в доме на Станиславского, 4 во время ремонта начали протекать трубы — жители зафиксировали на видео, как вода топит здание, признанное памятником архитектуры.



По словам жильцов, для устранения течи ремонтники отключают во всем доме отопление.

— Ремонт начали делать весной. Фонд модернизации вещает о том, что работы по отоплению закончены и всё отлично, но на самом деле работы идут — и всё ужасно. На улице зима, а у нас каждый день отключают отопление, люди мерзнут. У них срок был до октября, а они до сих пор делают. Отключают квартиры по стоякам, люди мерзнут. Вчера ночью в моем подъезде — там, где подъем на чердак — потекла вода, позавчера такое было в 8-м подъезде. Люди с тазиками бегали. То есть это не единичный случай, подобное происходит на протяжении всего ремонта. Это не дом, а «Титаник» за 100 миллионов рублей. В подвале тоже все заливает, дом гниет и, по-моему, скоро рухнет, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Марта Барских.