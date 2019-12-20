«Титаник» за 100 миллионов: в Новосибирске из-за ремонта труб вода залила подъезд в доме-памятнике

В Новосибирске в доме на Станиславского, 4 во время ремонта начали протекать трубы — жители зафиксировали на видео, как вода топит здание, признанное памятником архитектуры.
По словам жильцов, для устранения течи ремонтники отключают во всем доме отопление.
— Ремонт начали делать весной. Фонд модернизации вещает о том, что работы по отоплению закончены и всё отлично, но на самом деле работы идут — и всё ужасно. На улице зима, а у нас каждый день отключают отопление, люди мерзнут. У них срок был до октября, а они до сих пор делают. Отключают квартиры по стоякам, люди мерзнут. Вчера ночью в моем подъезде — там, где подъем на чердак — потекла вода, позавчера такое было в 8-м подъезде. Люди с тазиками бегали. То есть это не единичный случай, подобное происходит на протяжении всего ремонта. Это не дом, а «Титаник» за 100 миллионов рублей. В подвале тоже все заливает, дом гниет и, по-моему, скоро рухнет, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Марта Барских.
Дом ремонтирует фирма-подрядчик ООО «С-2». Там заверили, что ремонт почти закончен, а утечки уже нет:
— Всё устранили. Там соединение, сборки подтекали, мы взяли, прошли, подобрали, подсоединили. Но это неделю назад было. Сейчас никаких аварий нет. Вчера там была одна течь, но мы исправили. Больше подобного не было. Ремонт заканчивается, — коротко ответили в «С-2».
В УК «Живой квартал», которая обслуживает дом, корреспонденту НГС рассказали, что ремонт ещё идет и его «никто не принимал».
— Идет замена отопления, конечно, будут отключать. Чтобы вода текла — такого не было, — ответили в компании.
Дом на улице Станиславского, 4 построен в 1953 году по проекту архитектора Николая Храненко. В 2001 году признан памятником архитектуры регионального значения.
В 2020 году размер взноса за капремонт в домах увеличат. В следующем году платить будем 7,75 рубля за квадрат, ещё через год платеж вырастет до 8,03, а к 2022 году сумма увеличится до 8,35 рубля. НГС подготовил специальный калькулятор, который поможет рассчитать, сколько придется переплачивать каждому жителю Новосибирска.
В ноябре в Октябрьском районе прорвало теплотрассу — улицу Выборную залило водой и заволокло паром.