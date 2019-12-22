Расписывали пряники, продавали часы и брошки: как прошел первый керамический маркет в Новосибирске

22 декабря в Новосибирске прошёл первый керамический маркет — разные мастера представили свои работы в керамической мастерской «В горошек».
— Идея керамического маркета давно витала в воздухе в наших керамических кругах, но до сих пор не была никем реализована. Поэтому мы сели однажды и решили: кто, если не мы? И даже если получится вечеринка для своих, начало будет положено. В Москве и Питере уже давно проводят крупные фестивали 4ceramics и Ceramania, собираясь на огромных площадках, а в Новосибирске рынок керамики ручной работы не развит совсем, — рассказала корреспонденту НГС организатор маркета София Мальгина.
Сегодня в мастерской собрались 12 новосибирских керамистов. София Мальгина добавила, что в будущем хотела бы сделать из маркета фестиваль и проводить его на постоянной основе раз в несколько месяцев.
Помимо выставки-продажи керамики ручной работы, на маркете проходят творческие мастер-классы по росписи пряников и керамических игрушек, созданию рождественского венка, керамической мозаике.
Ранее НГС рассказывал историю влюблённой пары, которая продала машину, чтобы открыть керамическую мастерскую.