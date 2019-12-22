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Расписывали пряники, продавали часы и брошки: как прошел первый керамический маркет в Новосибирске

Свои работы на нём выставили 12 керамистов

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На маркете можно было не только что-то купить, но и научиться расписывать пряники

На маркете можно было не только что-то купить, но и научиться расписывать пряники

22 декабря в Новосибирске прошёл первый керамический маркет — разные мастера представили свои работы в керамической мастерской «В горошек».

— Идея керамического маркета давно витала в воздухе в наших керамических кругах, но до сих пор не была никем реализована. Поэтому мы сели однажды и решили: кто, если не мы? И даже если получится вечеринка для своих, начало будет положено. В Москве и Питере уже давно проводят крупные фестивали 4ceramics и Ceramania, собираясь на огромных площадках, а в Новосибирске рынок керамики ручной работы не развит совсем, — рассказала корреспонденту НГС организатор маркета София Мальгина.

Участники выставили на продажу разные изделия, среди них есть часы

Участники выставили на продажу разные изделия, среди них есть часы

Участников научили расписывать пряники

Участников научили расписывать пряники

Сегодня в мастерской собрались 12 новосибирских керамистов. София Мальгина добавила, что в будущем хотела бы сделать из маркета фестиваль и проводить его на постоянной основе раз в несколько месяцев.

Мастера выставили керамические брошки и другие предметы

Мастера выставили керамические брошки и другие предметы

Организаторы хотят расширить масштаб мероприятия и проводить его чаще

Организаторы хотят расширить масштаб мероприятия и проводить его чаще

Помимо выставки-продажи керамики ручной работы, на маркете проходят творческие мастер-классы по росписи пряников и керамических игрушек, созданию рождественского венка, керамической мозаике. 

Работы выполнены в разных техниках

Работы выполнены в разных техниках

На маркете свои работы представили 12 мастеров

На маркете свои работы представили 12 мастеров

Ранее НГС рассказывал историю влюблённой пары, которая продала машину, чтобы открыть керамическую мастерскую.

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маркетручная работа
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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
22 дек 2019 в 19:06

А я хчу се красивую керамическую камею для чокера. Штоп были розы и черепа в миниатюре.😎

Одинокий тролль
22 дек 2019 в 19:43

Надеюсь они не просили за это деньги)

Фото пользователя
22 дек 2019 в 19:03

Экстрасенсов почему не пригласили?