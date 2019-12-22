Расписывали пряники, продавали часы и брошки: как прошел первый керамический маркет в Новосибирске

На маркете можно было не только что-то купить, но и научиться расписывать пряники

22 декабря в Новосибирске прошёл первый керамический маркет — разные мастера представили свои работы в керамической мастерской «В горошек».

— Идея керамического маркета давно витала в воздухе в наших керамических кругах, но до сих пор не была никем реализована. Поэтому мы сели однажды и решили: кто, если не мы? И даже если получится вечеринка для своих, начало будет положено. В Москве и Питере уже давно проводят крупные фестивали 4ceramics и Ceramania, собираясь на огромных площадках, а в Новосибирске рынок керамики ручной работы не развит совсем, — рассказала корреспонденту НГС организатор маркета София Мальгина.