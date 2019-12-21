Новосибирские власти нашли место для 15 млн квадратов новостроек — список территорий

Частный сектор хотят вовлечь в развитие города Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Городские власти включат в проект развития Новосибирска территории с ветхими и частными домами, а также федеральные земли — на них можно будет построить ещё около 15 млн квадратных метров нового жилья, сообщил на заседании «Регионального делового клуба строителей» начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

По его словам, в генплане уже сформированы и определены территории опережающего развития — среди них, в частности, крупные массивы частного сектора, ветхие и аварийные микрорайоны.

Три крупные площадки мэрия планирует предоставлять для реализации масштабных инвестиционных проектов — это посёлок Клюквенный в Калининском районе и участки на улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе.

— В начале 2020 года эти территории будут готовы, но вопрос обеспечения инфраструктурой, в том числе транспортной, остаётся открытым, — отметил Алексей Кондратьев.

Отдельно он упомянул территорию Военного городка в Октябрьском районе.

— В настоящее время ведётся переписка с Минобороны РФ, мы получили принципиальное согласие с проектом планировки этой территории, сейчас обсуждаем с подразделением в Чите детализацию.

В ноябре о проблеме передачи Военного городка городу упоминал Анатолий Локоть — тогда он попросил содействия у ДОМ.РФ.

Всего в резервы с учётом федеральных земель департамент строительства и архитектуры включил 920,4 га — они рассчитаны почти на 15 млн квадратов нового жилья.

На карте отмечены резервные территории, которые получили статус территорий опережающего развития Фото: департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Депутат Дмитрий Савельев предложил рассмотреть в качестве перспективных территорий и земли Новосибирского района.

