21 декабря суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Недвижимость

Новосибирские власти нашли место для 15 млн квадратов новостроек — список территорий

Один из депутатов предложил опросить жителей пригорода, не хотят ли они стать новосибирцами

665
13 Обсудить

Поделиться

Частный сектор хотят вовлечь в развитие города

Частный сектор хотят вовлечь в развитие города

Городские власти включат в проект развития Новосибирска территории с ветхими и частными домами, а также федеральные земли — на них можно будет построить ещё около 15 млн квадратных метров нового жилья, сообщил на заседании «Регионального делового клуба строителей» начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

По его словам, в генплане уже сформированы и определены территории опережающего развития — среди них, в частности, крупные массивы частного сектора, ветхие и аварийные микрорайоны.

Три крупные площадки мэрия планирует предоставлять для реализации масштабных инвестиционных проектов — это посёлок Клюквенный в Калининском районе и участки на улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе.

— В начале 2020 года эти территории будут готовы, но вопрос обеспечения инфраструктурой, в том числе транспортной, остаётся открытым, — отметил Алексей Кондратьев.

Отдельно он упомянул территорию Военного городка в Октябрьском районе.

— В настоящее время ведётся переписка с Минобороны РФ, мы получили принципиальное согласие с проектом планировки этой территории, сейчас обсуждаем с подразделением в Чите детализацию.

В ноябре о проблеме передачи Военного городка городу упоминал Анатолий Локоть — тогда он попросил содействия у ДОМ.РФ.

Всего в резервы с учётом федеральных земель департамент строительства и архитектуры включил 920,4 га — они рассчитаны почти на 15 млн квадратов нового жилья.

На карте отмечены резервные территории, которые получили статус территорий опережающего развития

На карте отмечены резервные территории, которые получили статус территорий опережающего развития

Депутат Дмитрий Савельев предложил рассмотреть в качестве перспективных территорий и земли Новосибирского района.

— Новосибирск, являясь третьим городом в стране, рискует стать четвёртым и пятым — Екатеринбург нам в затылок дышит, Казань и так далее. Нам нужно думать об увеличении территорий, у нас население прирастает, люди приезжают, учатся, остаются здесь, — заявил Дмитрий Савельев. — Вокруг Новосибирска находятся Новосибирский район и такие городки, как Обь. Может, стоит проанализировать и провести опрос среди населения этих территорий: хотят ли они жить де-юро в городе Новосибирске или в Новосибирской области. И дальше по результату этого анализа принимать решение, что может быть добавлено к Новосибирску, а что может быть добавлено к районам области.

Жители крупных городов часто спорят, кто важнее и больше достоин звания провинциальной столицы: несколько лет назад «битву городов» провели между Новосибирском и Красноярском.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

частный сектораварийное жильё
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Фото пользователя
21 дек 2019 в 19:39

Да по разному люди живут. Отак зыришь на фотгу. Есь домики 3 этажа, есть деревянные хижинки. Меня моя "родня с под гнилого пня" до сих пор простить не можэт, шта я в иботэку избёнку купила. Прямо ядом с жолчью истекают. И што я не выплачу, и што родители старики, того и гляди помрут. И что однофамилец (читай - братик) припрёцца и буит долю родительску вытрясать с меня. Какого тока дерьмища не льёццо с моих роццтвенников. С ткой роднёй врагов не надо.😠

Мурка
21 дек 2019 в 19:38

Чинуши городские в своём репертуаре. У нас даже центр как сивка бурка.

Спарта
21 дек 2019 в 19:43

Такие решение принимать без серьезного обсуждения - просто глупо. Это же может напрямую сказаться на жителях города