Новосибирские власти нашли место для 15 млн квадратов новостроек — список территорий

Городские власти включат в проект развития Новосибирска территории с ветхими и частными домами, а также федеральные земли — на них можно будет построить ещё около 15 млн квадратных метров нового жилья, сообщил на заседании «Регионального делового клуба строителей» начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.
По его словам, в генплане уже сформированы и определены территории опережающего развития — среди них, в частности, крупные массивы частного сектора, ветхие и аварийные микрорайоны.
Три крупные площадки мэрия планирует предоставлять для реализации масштабных инвестиционных проектов — это посёлок Клюквенный в Калининском районе и участки на улице Радиостанция
— В начале 2020 года эти территории будут готовы, но вопрос обеспечения инфраструктурой, в том числе транспортной, остаётся открытым, — отметил Алексей Кондратьев.
Отдельно он упомянул территорию Военного городка в Октябрьском районе.
— В настоящее время ведётся переписка с Минобороны РФ, мы получили принципиальное согласие с проектом планировки этой территории, сейчас обсуждаем с подразделением в Чите детализацию.
В ноябре о проблеме передачи Военного городка городу упоминал Анатолий Локоть — тогда он попросил содействия у ДОМ.РФ.
Всего в резервы с учётом федеральных земель департамент строительства и архитектуры включил 920,4 га — они рассчитаны почти на 15 млн квадратов нового жилья.
Депутат Дмитрий Савельев предложил рассмотреть в качестве перспективных территорий и земли Новосибирского района.
— Новосибирск, являясь третьим городом в стране, рискует стать четвёртым и пятым — Екатеринбург нам в затылок дышит, Казань и так далее. Нам нужно думать об увеличении территорий, у нас население прирастает, люди приезжают, учатся, остаются здесь, — заявил Дмитрий Савельев. — Вокруг Новосибирска находятся Новосибирский район и такие городки, как Обь. Может, стоит проанализировать и провести опрос среди населения этих территорий: хотят ли они жить де-юро в городе Новосибирске или в Новосибирской области. И дальше по результату этого анализа принимать решение, что может быть добавлено к Новосибирску, а что может быть добавлено к районам области.
Жители крупных городов часто спорят, кто важнее и больше достоин звания провинциальной столицы: несколько лет назад «битву городов» провели между Новосибирском и Красноярском.