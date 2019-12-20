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Новосибирец продаёт 11-летний «Майбах» за 5 миллионов с серебряными бокалами и зонтиком в комплекте

Оригинальный Maybach 57 находится в отличном состоянии

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Maybach 57 2008 года

Maybach 57 2008 года

В Новосибирске на сервисах Дром.Ру и Авто.Ру опубликовано объявление о продаже люксового автомобиля Maybach 57, выпущенного в 2008 году. Владелец хочет получить за машину 5,5 миллиона рублей — она проехала 94 тысячи километров и находится, по словам хозяина, в отличном техническом состоянии. 

Авто оснащен 6-литровым 612-сильным двигателем

Авто оснащен 6-литровым 612-сильным двигателем

Maybach оснащен 6-литровым 612-сильным двигателем, автоматической коробкой передач, пневматической подвеской, усовершенствованной мультимедийной системой, массажными креслами. Салон отделан натуральной кожей черного и белого цвета. В комплекте с автомобилем идут заводские серебряные бокалы и фирменный зонтик. 

— Доработана мультимедийная система, читает флэшки, жёсткий диск, улучшено качество изображения. Всё сделано качественно и профессионально. Автомобиль дилерский, что редкость, все инструкции на русском языке, — уточняет автор объявления. 

Салон отделан натуральной кожей черного и белого цвета

Салон отделан натуральной кожей черного и белого цвета

Maybach 57 (как и более длинный Maybach 62) производился немецким концерном Daimler AG с 2002 по 2012 годы. Это последний оригинальный автомобиль марки Maybach, с 2013 года модель перекочевала на платформу Mercedes S-class W222 и стала просто более дорогой версией S-класса.

Посмотреть, какие бывают оригинальные «Майбахи», сколько они стоят и в каком состоянии находятся, можно тут.

Ранее мы рассказывали о продаже за те же 5,5 миллиона раритетного 65-летного автомобиля «Москвич-Буратино», который частично сделан из дерева.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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MaybachАвто с пробегом
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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
20 дек 2019 в 16:08

свой бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска пока продавать не буду, дождусь производства еще более дорогого автомобиля и его тогда и куплю..

Фото пользователя
20 дек 2019 в 16:07

Тоже скоро буду продавать свой автомобиль.

Фото пользователя
20 дек 2019 в 16:11

А где пометка - реклама!? 😠 (да и у вас смайлики не совпадают. ставлю злой красный, на странице он желтый )