Новосибирец продаёт 11-летний «Майбах» за 5 миллионов с серебряными бокалами и зонтиком в комплекте

В Новосибирске на сервисах Дром.Ру и Авто.Ру опубликовано объявление о продаже люксового автомобиля Maybach 57, выпущенного в 2008 году. Владелец хочет получить за машину 5,5 миллиона рублей — она проехала 94 тысячи километров и находится, по словам хозяина, в отличном техническом состоянии.

Maybach оснащен 6-литровым 612-сильным двигателем, автоматической коробкой передач, пневматической подвеской, усовершенствованной мультимедийной системой, массажными креслами. Салон отделан натуральной кожей черного и белого цвета. В комплекте с автомобилем идут заводские серебряные бокалы и фирменный зонтик.

— Доработана мультимедийная система, читает флэшки, жёсткий диск, улучшено качество изображения. Всё сделано качественно и профессионально. Автомобиль дилерский, что редкость, все инструкции на русском языке, — уточняет автор объявления.

Maybach 57 (как и более длинный Maybach 62) производился немецким концерном Daimler AG с 2002 по 2012 годы. Это последний оригинальный автомобиль марки Maybach, с 2013 года модель перекочевала на платформу Mercedes S-class W222 и стала просто более дорогой версией S-класса.

Посмотреть, какие бывают оригинальные «Майбахи», сколько они стоят и в каком состоянии находятся, можно тут.

Ранее мы рассказывали о продаже за те же 5,5 миллиона раритетного 65-летного автомобиля «Москвич-Буратино», который частично сделан из дерева.