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Юлия Казанцева

Адвокат по медицинским делам
Фото пользователя

Юлия Казанцева

Адвокат по медицинским делам

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Город Новый год-2020 Мнение

«Ребёнок нашёл подарок от Деда Мороза!» 5 идей от новосибирцев, что делать в такой щекотливой ситуации

Пятилетний малыш смог отыскать спрятанную игрушку — вот как можно было поступить маме в этой ситуации

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Новосибирцы рассказали, как не разрушить ощущение праздника у ребёнка, если тот нашёл подарок

Новосибирцы рассказали, как не разрушить ощущение праздника у ребёнка, если тот нашёл подарок

В Instagram новосибирского адвоката Юлии Казанцевой разгорелась нешуточная дискуссия из-за пустячного, казалось бы, инцидента — 5-летний сын Юлии случайно нашёл игрушку, которую должен был получить в подарок от Деда Мороза на Новый год. Что делать в такой ситуации? Врать ребёнку? Экстренно придумать легенду? Рассказать правду, что никакого Деда Мороза не существует? Публикуем, что рассказала Юлия Казанцева и какими оригинальными лайфхаками с ней поделились подписчики.

— Мы с сыном долго писали Деду Морозу письмо, запечатали его, пошли на почту и отправили именно в Устюг. Он заказал большую жёлтую машину. Я её долго не могла найти, потом купила. Думаю: «Ну всё, ребёнок будет просто счастлив, потому что получит именно то, что просил у Деда Мороза». Я спрятала подарок на холодной лоджии в шкаф, за вещи. Как он там отрыл его — вообще не понимаю. Я сначала поругала его за то, что он на лоджию выходил. Потом подхожу, он сидит расстроенный, плачет. Я его спросила, почему он плачет. А он и говорит: «Мама, я нашёл подарок от Дедушки Мороза».

Я, конечно, расстроилась, что ребёнок нашёл подарок. Instagram меня просто спас. Я бы сама, наверное, не догадалась, что делать. Успокоила его, потом пошли смотреть на лоджию, и я ему сказала: «Действительно, подарок уже здесь! Дедушка Мороз, видимо, раньше решил прийти. Видимо, у него работы много, и он заранее решил подарить тебе подарок, потому что не будет потом успевать. Вас же, детишек, много». Ребёнок обрадовался. Сам собрал искусственную ёлку, сам нарядил. Сказал: «Всё, у меня Новый год, пошлите потанцуем».

Юлия поделилась советами, которые ей дали подписчики, — всего она получила более ста комментариев. Публикуем подборку самых интересных.

«Ко всем не успеет — решил принести пораньше»

Чаще всего новосибирцы советовали сказать ребёнку, что у Деда Мороза большая нагрузка и он просто решил перестраховаться и принести подарок пораньше. Этим советом и воспользовалась Юлия Казанцева — сработало, по её словам, на ура.

Дед Мороз халатно отнёсся к своим обязанностям

Второй вариант выхода из ситуации — это сказать, что Дедушка Мороз немного ленивый и вообще — собрался в самый разгар работы в отпуск. Возможно, такие слова подорвут авторитет доброго волшебника — но мы не уверены.

Переложить ответственность на помощников Деда Мороза

Для того чтобы Дед Мороз не выглядел в негативном свете перед ребёнком, некоторые новосибирцы предлагают сказать, что такую ошибку допустили его помощники. Например, снеговик или эльф.

Купить новый подарок

Горожане посоветовали маме ребёнка быть внимательнее, а чтобы не разрушить дух праздника — купить ещё один подарок для малыша.

Кто себя хорошо ведёт — тот получает подарочек заранее

Ещё один совет от новосибирцев — подчеркнуть исключительность вашего ребёнка и сказать, что он себя настолько прекрасно вёл, что Дед Мороз решил выделить его среди ребят.

Как бы вы вышли из этой ситуации? Может быть, у вас есть другие забавные случаи, связанные с Новым годом? Поделитесь с нами своей историей: расскажите о своём опыте в комментариях или напрямую корреспонденту НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Также можете написать свою историю здесь (можно анонимно):

Сейчас настало самое время наряжать ёлку. Кто-то традиционно достаёт коробочку с ёлочными украшениями, которым уже не один десяток лет. Кому-то хочется пополнить коллекцию новым шариком. Корреспонденты НГС нашли несколько нестандартных украшений для вашей новогодней ёлки.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Дед МорозНовый год
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КОММЕНТАРИИ (13)

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21 дек 2019 в 21:15

Буду на новый год дарить новосибирцам лещеков... А кому повезёт и двойных с разворота...

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21 дек 2019 в 20:49

Не надо ничего объяснять. Зачем растить инфантилов?

21 дек 2019 в 21:07

Вспоминаю "советское детство"... тогда не была в моде " сказочка" про Деда Мороза.. В дет.саду . школе Дед Мороз был, ну и все. А сейчас письма, расстройства. целый бизнес. Малая, уже была в том возрасте, когда "все" знают про Деда Мороза, вновь написала Деду письмо и подарок захотела, какой-то дороговатый. Ну что делать "деду", денег то нету. Ну и написал "дед" ответку, мол ты девонька выросла и подарков тебе не положено больше от сказочного персонажа.