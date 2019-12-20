50 строящихся домов в Новосибирской области попали в зону риска

И без того сложная ситуация с долгостроями в регионе может усугубиться из-за новых правил для застройщиков

По данным ассоциации, из 185 застройщиков, которые сегодня работают в Новосибирской области, 12% или 22 застройщика уже не могут работать по старым правилам, привлекая средства дольщиков напрямую, но при этом не получили проектное финансирование банков. Савельев не назвал конкретные компании, но предупредил, что они находятся в зоне риска.

50 строящихся домов от 22 застройщиков могут стать долгостроями — об этом участников строительного рынка на расширенном заседании «Регионального делового клуба строителей» (РДКС) предупредил президент ассоциации Строителей сибирского региона Александр Савельев.

На счету таких компаний 9% от общего числа строящихся домов — всего 50 домов общей площадью больше полумиллиона квадратных метров.



— В том случае, если они не получат проектное финансирование, а под старые условия финансирования они уже никак не попадают, количество проблемных объектов может удвоиться, — заметил Савельев.



Согласно подсчётам организации, в этих проектах заключено 1332 договора долевого участия.



Число долгостроев на ноябрь 2019 года — 66 домов, в них заключено 8,9 тысячи договоров долевого участия. 49 застройщиков — четверть от всех работающих в регионе — признаны проблемными.



В начале года федеральный минстрой отметил Новосибирскую область как одного из регионов-лидеров по борьбе с долгостроями: по итогам предыдущего года у нас достроили 5 проблемных домов. В этом году, по информации министра строительства Новосибирской области, ввели 4.