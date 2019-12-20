20 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 62.53
eur 69.59
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 62.53
eur 69.59

Все новости

Все новости
Недвижимость Проблема

50 строящихся домов в Новосибирской области попали в зону риска

Они могут стать долгостроями, если не получат финансирование

583
3 Обсудить

Поделиться

И без того сложная ситуация с долгостроями в регионе может усугубиться из-за новых правил для застройщиков

И без того сложная ситуация с долгостроями в регионе может усугубиться из-за новых правил для застройщиков

50 строящихся домов от 22 застройщиков могут стать долгостроями — об этом участников строительного рынка на расширенном заседании «Регионального делового клуба строителей» (РДКС) предупредил президент ассоциации Строителей сибирского региона Александр Савельев.

По данным ассоциации, из 185 застройщиков, которые сегодня работают в Новосибирской области, 12% или 22 застройщика уже не могут работать по старым правилам, привлекая средства дольщиков напрямую, но при этом не получили проектное финансирование банков. Савельев не назвал конкретные компании, но предупредил, что они находятся в зоне риска.

На счету таких компаний 9% от общего числа строящихся домов — всего 50 домов общей площадью больше полумиллиона квадратных метров.

— В том случае, если они не получат проектное финансирование, а под старые условия финансирования они уже никак не попадают, количество проблемных объектов может удвоиться, — заметил Савельев.

Согласно подсчётам организации, в этих проектах заключено 1332 договора долевого участия.

Число долгостроев на ноябрь 2019 года — 66 домов, в них заключено 8,9 тысячи договоров долевого участия. 49 застройщиков — четверть от всех работающих в регионе — признаны проблемными.

В начале года федеральный минстрой отметил Новосибирскую область как одного из регионов-лидеров по борьбе с долгостроями: по итогам предыдущего года у нас достроили 5 проблемных домов. В этом году, по информации министра строительства Новосибирской области, ввели 4.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

долгостроианалитика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
20 дек 2019 в 15:16

Прописная истина - нельзя покупать дома на стадии котлована.

с богаткова
20 дек 2019 в 15:17

Сами виноваты, надо брать готовое жилье. А тут купили по дешевке и теперь что то предъявляют и бузотёрят. Себя вините сами. Никто вам ничего не должен.