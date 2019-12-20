Футбольный клуб «Новосибирск» расстался с главным тренером

Игорь Чугайнов покинул пост главного тренера нового футбольного клуба «Новосибирск». Вместе с ним в отставку ушёл ещё один топ-менеджер клуба Олег Флегонтов.
— По обоюдному согласию принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым, — сообщили в ФК «Новосибирск». Нового главного тренера выберет руководство клуба, однако дата назначения и кандидатуры на пост ещё неизвестны.
Слухи о предстоящем уходе Чугайнова появились в середине декабря. В фанатской среде появилась версия, что место может занять ещё один бывший тренер закрытой «Сибири» Сергей Кирсанов. После этих сообщений болельщики написали открытое письмо губернатору, где просили Травникова проследить за конкурсом на место главного тренера.
Игорь Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. В июне 2019 года ФК «Сибирь» исключили из Футбольной национальной Лиги. Спустя несколько дней правительство Новосибирской области решило создать новый футбольный клуб из-за неэффективности «Сибири». Тогда Чугайнова назначили тренером нового клуба.