Футбольный клуб «Новосибирск» расстался с главным тренером

Игорь Чугайнов покинул пост главного тренера нового футбольного клуба «Новосибирск». Вместе с ним в отставку ушёл ещё один топ-менеджер клуба Олег Флегонтов.



— По обоюдному согласию принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым, — сообщили в ФК «Новосибирск». Нового главного тренера выберет руководство клуба, однако дата назначения и кандидатуры на пост ещё неизвестны.



Слухи о предстоящем уходе Чугайнова появились в середине декабря. В фанатской среде появилась версия, что место может занять ещё один бывший тренер закрытой «Сибири» Сергей Кирсанов. После этих сообщений болельщики написали открытое письмо губернатору, где просили Травникова проследить за конкурсом на место главного тренера.