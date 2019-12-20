Два новосибирских бизнесмена похудели на спор — рассказываем, кто из них выиграл 100 тысяч

Победитель Иван Лузанов уже получил свою награду в 100 тысяч Фото: Иван Лузанов

В Новосибирске подвели итоги спора между двумя бизнесменами — Иваном Лузановым и Александром Долговым. Мужчины поспорили в октябре о том, кто сможет сбросить больше килограммов. На тренировки и усиленное похудение они отвели два месяца, в эту пятницу, 20 декабря, прошло решающее взвешивание.

— У Ивана получилось минус 14 килограммов, а я на последней неделе заболел, приостановил тренировки, поэтому у меня только минус 10. Получается, Иван выиграл, — рассказал корреспонденту НГС владелец барбершопов Cutman и сети лазерной эпиляции laserlove и проигравший в споре Александр Долгов.



Деньги Ивану он перечислил сразу после завершения взвешивания.

На фото слева проигравший весит более 140 килограммов, после — 134 килограмма Фото: Александр Долгов

— Приз я действительно уже получил, а вот пинок ещё не отдал, — поделился подробностями выигрыша владелец сети Cheburek.me Иван Лузанов. — В итоге у меня минус 14 килограммов, в этом мне помогло, в основном, питание. Тренировки я тоже себе устраивал, но худел очень медленно, пока за питание не взялся.

По словам Ивана, он старался не есть по вечерам, а все приёмы пищи дробить — в итоге, за день он питался по семь раз. Сладкое и мучное бизнесмен попытался исключить из рациона, однако порой позволял себе исключения.

Победитель на фото слева весит 110 килограммов, после — почти 97 килограммов Фото: Иван Лузанов

— Я тренировался без фанатизма, 3–4 раза в неделю. К сожалению, без тренера, с ним не получилось. Сейчас спор закончен, но останавливаться я не планирую. Мы даже с Сашей после взвешивания пошли и потренировались. Дальнейшие планы мы с ним не обсудили, так как оба переболели, поэтому была какая-то апатия. Но лично я планирую продолжать и дальше заниматься собой, хочу скинуть ещё где-то 7 килограммов, — добавил Иван.

