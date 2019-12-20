В армии не служил, стрелял плохо: что известно про стрелка с Лубянки

По данным BAZA, преступником мог быть Евгений Манюров — житель подмосковного Подольска. Ему, по разным данным, было от 34 до 39 лет. Манюров работал в охранных предприятиях, но несколько месяцев назад уволился. В армии не служил, занимался рукопашным боем, боксом, стрельбой увлекся 3–4 года назад. По данным «Эха Москвы», в 2014 году Манюров зарегистрировал ИП и консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления, но меньше чем через 5 месяцев предприятие закрылось.

К расследованию вчерашней стрельбы у штаб-квартиры ФСБ подключился центральный аппарат Следственного комитета. Официальных подробностей громкого ЧП немного: известно лишь, что погиб один сотрудник ФСБ, пятеро ранены. Стрелка, по сообщениям силовых структур, нейтрализовали. Под термином «нейтрализован» спецслужбы как правило понимают, что преступник убит, его угроза для общества сведена на ноль. Личность официально не разглашается, однако СМИ стали известны кое-какие подробности о нападавшем.

19 декабря, уходя из дома, он сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе.



— Особо близких друзей у него не было. Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет. Таблетки детралекс он пил, сосудистые. У него был варикоз. Как-то раз давление у него скакнуло, и кардиолог прописала таблетки, — цитирует BAZA слова матери Манюрова. — Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени — у него работа и хобби.



«Комсомолка» рассказывает, что Манюров увлекался практической стрельбой и участвовал в соревнованиях. Тренер стрелка рассказал изданию, что для хорошей стрельбы мужчине не хватало практики.



— Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — заявил дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович. — Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно.

