Почему ночные дрифтеры всех бесят — отвечает один из тех, кто обожает гонять по скользкому Новосибирску

На площади Ленина часто собираются любители дрифта Фото: читательница НГС

Дрифтеры-любители всегда раздражали новосибирцев. Горожане жаловались на шум двигателей по ночам, гонки на парковках супермаркетов, опасные ситуации на дорогах... Летом этого года власти даже запретили ночную парковку на площади Ленина из-за того, что там собирались любители гонок. Но сходки там продолжаются до сих пор. Облюбовали гонщики и площадку у «Быстромолла». А на днях несколько дрифтеров устроили ДТП на кольце. Мы поговорили с одним из дрифтеров (он не имеет отношения к вышеперечисленным происшествиям) и узнали, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей. Публикуем мнение Станислава Семенова.

— Я уже четыре года увлекаюсь дрифтом. В гонки меня привела опасная случайность. Всё началось с кольца на Фрунзе. Выпал первый снежок, был гололед. Я разогнался, поехал, и меня начало заносить в припаркованный автомобиль. Думаю, всё, не избежать аварии. В той машине сидел молодой человек — я смотрел ему прямо в глаза, он тоже видел и понимал, что еще чуть-чуть — и произойдет столкновение. И тут я дернул ручник, выкрутил руль и боком проехал мимо него — там буквально миллиметры оставались. Мне понравились эти ощущения, я начал практиковать торможение с ручником. Каждую зиму, а летом — в дождь. Начал учиться, нашел единомышленников. В интернете просто подавал объявления или видел на дороге, что кто-то дрифтует, догонял их, знакомился, разговаривал... Страх ушел быстро. Чувствуешь какой-то адреналин, когда машина плавно идет в заносе. Это восхитительно, просто потрясающе.

Сначала просто гонял ночью по городу, но позже вышел на популярные у гонщиков места. Их, по сути, не так много. Кольца, на Автопарке, в городском аэропорту на конечной станции, просто в городе ночью, когда машин мало и движение слабое. Иногда, бывает, и днем хорошо, особенно когда в этом году первый снежок выпал и на дороге образовалась каша — вот тогда было замечательно дрифтовать.

Гонщики-любители не докучали бы людям, если бы в городе появились специальные места для дрифта. В самих же гонках я не вижу опасности. Человек с опытом видит наперед, как и что будет. А если он не уверен в своих силах, то не будет создавать опасные ситуации, тем более на оживленной дороге. К местам ночных гонок часто приезжают сотрудники ГИБДД. В таких случаях водители стараются уехать, в противном случае их ждет предупреждение или штраф. Да, дрифтеры нередко попадают в аварии. Чаще всего страдают бамперы и капот машины. Несколько лет назад я сам попал в серьезную аварию. Когда сел за руль, то у меня почему-то не было страха — я сразу стал жать на газ. Года два назад, зимой, на скорости ехал на Первомайку. Попал в ямку, меня занесло в кювет. Машину разбил, она там в кювете и осталась. Сам сломал руку и ногу, три месяца походил с гипсом на ноге, а рука за три недели срослась. Сразу после выздоровления я вернулся к гонкам. В дрифте есть особая техника, которой нужно обучать, — как раз этим я сейчас и занимаюсь. Нужно показывать, как правильно делать развороты, как плавно ходить. Потому что обычно тупо жмут газ, выкручивают руль, а машину при этом заносит. Там много нюансов. Сначала я смотрел, как люди делают, по ночам сам тренировался, а когда опыта поднабрался, то стал и в движении делать. В основном дрифтую на выходных. Иногда, когда по работе езжу, также могу подрифтовать — зависит от настроения. Единственное, люди, которые едут позади, пугаются. Смотрю в зеркало — они останавливаются, освобождают дорогу, чтобы их не задело.

Как вы относитесь к ночным дрифтерам?