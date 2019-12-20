«Победа» попросила разрешения на частые полеты из Новосибирска в Таиланд

Решение о допуске к рейсам примут на заседании комиссии при Минтрансе РФ 23 декабря

Лоукостер «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») запросила допуски Росавиации к регулярным рейсам из Новосибирска в Таиланд.

Об этом свидетельствуют материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Заседание состоится 23 декабря

Авиакомпания запросила допуск на рейсы в Бангкок и Пхукет с частотой полетов до 4-х раз в неделю. До этого «Победа» не летала в Таиланд из Новосибирска.

Кроме Новосибирска, компания просит допуски к рейсам в Таиланд из Красноярска, Омска и Иркутска, а также к рейсам из Москвы в три города Германии — Нюрнберг, Бремен и Падерборн.