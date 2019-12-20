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Страна и мир

«Победа» попросила разрешения на частые полеты из Новосибирска в Таиланд

До этого в лётном расписании лоукостера таких маршрутов не было

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Решение о допуске к рейсам примут на заседании&nbsp;комиссии при Минтрансе РФ 23 декабря

Решение о допуске к рейсам примут на заседании комиссии при Минтрансе РФ 23 декабря

Лоукостер «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») запросила допуски Росавиации к регулярным рейсам из Новосибирска в Таиланд. 

Об этом свидетельствуют материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Заседание состоится 23 декабря

Авиакомпания запросила допуск на рейсы в Бангкок и Пхукет с частотой полетов до 4-х раз в неделю. До этого «Победа» не летала в Таиланд из Новосибирска. 

Кроме Новосибирска, компания просит допуски к рейсам в Таиланд из Красноярска, Омска и Иркутска, а также к рейсам из Москвы в три города Германии — Нюрнберг, Бремен и Падерборн.

Недавно стало известно, что в Новосибирске снова появятся прямые рейсы в Барселону. Полёты из Новосибирска в Барселону будут выполняться с 28 мая по 1 октября 2020 года на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air. 

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авиацияМинтранс
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КОММЕНТАРИИ (34)

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20 дек 2019 в 13:18

У нас есть "Сибирь" (S7). Крупная и приличная авиакомпания. Нам этого вполне достаточно. Зачем нам тут какой-то лоукостер? У которого дешевый билет, а все остальное за дополнительную плату?

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20 дек 2019 в 13:24

конкуренция уже хорошо. еще бы тайские лоукостеры летали, совсем бы хорошо стало

20 дек 2019 в 13:22

Надеюсь, этого не случится- буквально недавно летели победой - все правда-ручная кладь размером с косметичку, и реально в случае сомнений заставляют проверять-меньше раза в 2 по сравнению с ручной кладью других авиакомпаний , в полете даже воды бесплатной нет, спинки у всего самолета не откидываются. Сзади было 2ряда пустых сидений, на которые нельзя было пересесть. Потому что нельзя.