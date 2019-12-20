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Происшествия

На «Площади Маркса» девушка вышла из вагона метро и упала на рельсы

На платформу её вытащили очевидцы

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Девушку вытащили с рельс очень быстро, поэтому останавливать поезда не пришлось

Девушку вытащили с рельс очень быстро, поэтому останавливать поезда не пришлось

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» девушка упала на рельсы. Инцидент произошёл вчера в 18:45, когда пассажирка уже вышла из вагона.

— Девушка вышла из поезда, который стоял в это время. Ей стало плохо и она упала на рельсы. Поезд стоял. Очевидцы очень быстро вытащили девушку на перрон, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Инцидент на движение поездов никак не повлиял, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячку осмотрели врачи, но она в итоге отказалась от госпитализации.

Похожий случай произошёл вечером 11 декабря — в Новосибирске на станции метро «Октябрьская» на рельсы упал мужчина.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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Новосибирский метрополитен
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
20 дек 2019 в 12:44

Достали эти суициды. Или пассажирка толщиной с лист?

cerb
20 дек 2019 в 12:39

в щель провалилась что-ли?

Фото пользователя
20 дек 2019 в 12:47

никогда такого не было и вот опять