На «Площади Маркса» девушка вышла из вагона метро и упала на рельсы

Девушку вытащили с рельс очень быстро, поэтому останавливать поезда не пришлось

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» девушка упала на рельсы. Инцидент произошёл вчера в 18:45, когда пассажирка уже вышла из вагона.

— Девушка вышла из поезда, который стоял в это время. Ей стало плохо и она упала на рельсы. Поезд стоял. Очевидцы очень быстро вытащили девушку на перрон, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Инцидент на движение поездов никак не повлиял, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячку осмотрели врачи, но она в итоге отказалась от госпитализации.