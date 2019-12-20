Вывели из резерва: на охрану новогодних городков и парков Новосибирска отправляют 200 полицейских

С завтрашнего утра полиция Новосибирска переходит на усиленный режим несения службы из-за новогодних праздников.
Особый режим продлится с 9 утра 21 декабря до 9 утра 9 января 2020 года. Об этом представители МВД рассказали накануне 19 декабря на заседании оргкомитета мэрии по подготовке к празднованию Нового года.
— Из 14 основных площадок празднования — 4 наиболее посещаемые: Театральный сквер, Центральный парк, Михайловская набережная и Парк Кирова. Там будут дополнительные наряды. На этих местах будет задействовано более 210 человек, в том числе 130 человек резерва. В дальнейшем, с 1 по 8 января, сотрудники будут дежурить в уменьшенном варианте, будут задействованы 67 человек личного состава, но, кроме того, будут привлечены наряды ППС и ДПС ко всем местам проведения праздничных мероприятий, — доложил и. о. начальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Новосибирску Андрей Пищулёв.
По его словам, все места будут обследованы с применением технических средств и служебно-разыскных собак, обученных на обнаружение взрывчатых веществ. Также будет организовано круглосуточное дежурство для своевременного реагирования.
— С 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года в каждом отделе полиции предусмотрен резерв в количестве 10 человек. Главам администраций районов Центрального округа направлены письма с рекомендациями по усилениям мер безопасности. 22 декабря мы будем объезжать все объекты ледовых городков, при выявлении недостатков будут отправлены в соответствующие инстанции письма об их устранении. На период подготовки праздничных мероприятий особое внимание подразделений ГИБДД направлено на обеспечение безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к местам массового скопления людей, — рассказал Андрей Пищулёв.
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