Вывели из резерва: на охрану новогодних городков и парков Новосибирска отправляют 200 полицейских

С завтрашнего утра полиция Новосибирска переходит на усиленный режим несения службы из-за новогодних праздников.

Особый режим продлится с 9 утра 21 декабря до 9 утра 9 января 2020 года. Об этом представители МВД рассказали накануне 19 декабря на заседании оргкомитета мэрии по подготовке к празднованию Нового года.

— Из 14 основных площадок празднования — 4 наиболее посещаемые: Театральный сквер, Центральный парк, Михайловская набережная и Парк Кирова. Там будут дополнительные наряды. На этих местах будет задействовано более 210 человек, в том числе 130 человек резерва. В дальнейшем, с 1 по 8 января, сотрудники будут дежурить в уменьшенном варианте, будут задействованы 67 человек личного состава, но, кроме того, будут привлечены наряды ППС и ДПС ко всем местам проведения праздничных мероприятий, — доложил и. о. начальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Новосибирску Андрей Пищулёв.