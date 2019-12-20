Пожалели пассажиров: в семи маршрутках в Новосибирске отказались поднимать тариф

Новосибирские перевозчики передумали поднимать тариф на проезд в маршрутках — отмену решения объяснили тем, что пассажирам и так сложно.
С 20 декабря цены на проезд планировали повысить на маршрутах ПАТП-5:
—У пассажира и так с 8 декабря нагрузка возросла в связи с поднятием тарифа у транспорта, обслуживающего по регулируемого тарифу, поэтому решили отложить этот вопрос. На какой срок пока не готов сказать, — объяснили своё решение не повышать цены на проезд представители ПАТП-5.
Две недели назад тарифы выросли в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. Буквально через несколько дней перевозчики начали анонсировать рост цен в маршрутках.