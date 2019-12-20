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Пожалели пассажиров: в семи маршрутках в Новосибирске отказались поднимать тариф

За проезд по-прежнему будут брать 30 рублей

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С 20 декабря цены на проезд планировали повысить в нескольких маршрутках&nbsp;

С 20 декабря цены на проезд планировали повысить в нескольких маршрутках 

Новосибирские перевозчики передумали поднимать тариф на проезд в маршрутках — отмену решения объяснили тем, что пассажирам и так сложно. 

С 20 декабря цены на проезд планировали повысить на маршрутах ПАТП-5: № 45 («Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая медведица», № 63 («Ключ-Камышенское плато — Дюканова»), № 29, 29а («кольцевой маршрут Дмитрия Шмонина — пл. Станиславского — Тульский мост — Дмитрия Шмонина»), № 44, 44а («Сад им. Дзержинского — Вокзал Главный — Никитина — Сад им. Дзержинского»), № 14 («Татьяны Снежиной — ТЭЦ-5»). Однако сегодня пассажиры по-прежнему платили за проезд по старому тарифу — 30 рублей. 

—У пассажира и так с 8 декабря нагрузка возросла в связи с поднятием тарифа у транспорта, обслуживающего по регулируемого тарифу, поэтому решили отложить этот вопрос. На какой срок пока не готов сказать, — объяснили своё решение не повышать цены на проезд представители ПАТП-5. 

Две недели назад тарифы выросли в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. Буквально через несколько дней перевозчики начали анонсировать рост цен в маршрутках.

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маршруткиповышение цен на проезд
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КОММЕНТАРИИ (8)

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20 дек 2019 в 13:07

Решили посмотреть увеличится ли у них пассажиропоток после повышения регулируемого тарифа. Если не увеличится то поднимут тариф

20 дек 2019 в 13:01

Насколько я понимаю, отказаться можно, если тебе что-то предлагают. Кто-то предлагал маршрутчикам поднимать тариф? Думаю, что нет. Можно было просто написать, что не стали поднимать тарифы и все.

20 дек 2019 в 12:53

Да просто поняли, что все поедут тогда на автобусах, и решили пока не сильно «жировать». И да, то, как ходят 45 маршрутки, сколько народу в них всегда каждый день и как ведут себя водители - отдельная история.