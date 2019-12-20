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Происшествия

Два человека отравились угарным газом в ночном пожаре на Первомайке

Остальным жильцам двухэтажки удалось благополучно из неё выбраться

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Жильцов загоревшейся квартиры увезли в больницу

Жильцов загоревшейся квартиры увезли в больницу

В ночь на пятницу, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в двухэтажном доме, с места пожара в больницу увезли двух пострадавших.

Ночной пожар случился в однокомнатной квартире на первом этаже дома № 29 на улице Аксёнова — ещё до приезда пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры шёл дым. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи на площади 5 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пожарные спасли из горящей квартиры двух человек — мужчину и женщину. Врачи увезли их в больницу с отравлением угарным газом. В тушении пожара принимали участие 37 человек и 11 машин. Причину пожара ещё выясняют. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото/видео с места пожара или можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В начале декабря срочная медицинская помощь понадобилась двоим пострадавшим после пожара в доме № 75 на улице Невельского. Куда обращаться при пожаре, мы рассказывали в простой и удобной инструкции. Сохраните её на всякий случай.

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пожар с пострадавшими
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