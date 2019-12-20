Два человека отравились угарным газом в ночном пожаре на Первомайке

В ночь на пятницу, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в двухэтажном доме, с места пожара в больницу увезли двух пострадавших.

Ночной пожар случился в однокомнатной квартире на первом этаже дома № 29 на улице Аксёнова — ещё до приезда пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры шёл дым. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи на площади 5 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.