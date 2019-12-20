Два человека отравились угарным газом в ночном пожаре на Первомайке

В ночь на пятницу, 20 декабря, в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в двухэтажном доме, с места пожара в больницу увезли двух пострадавших.
Ночной пожар случился в однокомнатной квартире на первом этаже дома
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры шёл дым. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи на площади 5 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что пожарные спасли из горящей квартиры двух человек — мужчину и женщину. Врачи увезли их в больницу с отравлением угарным газом. В тушении пожара принимали участие 37 человек и 11 машин. Причину пожара ещё выясняют.
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В начале декабря срочная медицинская помощь понадобилась двоим пострадавшим после пожара в доме № 75 на улице Невельского. Куда обращаться при пожаре, мы рассказывали в простой и удобной инструкции. Сохраните её на всякий случай.