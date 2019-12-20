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«Сибирь» проиграла «Авангарду» на выезде в Балашихе

Игра закончилась со счетом 3:1

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Последнюю шайбу омичи забросили в пустые ворота

Последнюю шайбу омичи забросили в пустые ворота

Вечером 19 декабря в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь». Игра закончилась со счётом 3:1.

Первую шайбу на 7-й минуте первого периода забил нападающий Микаэль Руохомаа. В этом же периоде ответную шайбу забросил нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер. Следующий закрепил позиции омской команды нападающий Сергей Широков, забив гол в ворота новосибирцев.

Единственную шайбу от «Сибири» забил Микаэль Руохомаа

В финальном периоде на 59-й минуте, за несколько секунд до окончания игры, омичи забили третью шайбу.

Следующую игру «Сибирь» проведет против казанского «АК Барс» в Казани в субботу, 21 декабря.

На этой неделе, во вторник, новосибирская команда обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (4)

ЧОП на Богдана Хмельницкого
20 дек 2019 в 02:41

пора закупать балтику девятку девятое место ждет не дождется

20 дек 2019 в 02:26

Подмосковный бомжевик , отскочил .

Фото пользователя
20 дек 2019 в 02:53

Надо выписать всем по лещу.