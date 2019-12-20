«Сибирь» проиграла «Авангарду» на выезде в Балашихе

Вечером 19 декабря в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь». Игра закончилась со счётом 3:1.
Первую шайбу на 7-й минуте первого периода забил нападающий Микаэль Руохомаа. В этом же периоде ответную шайбу забросил нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер. Следующий закрепил позиции омской команды нападающий Сергей Широков, забив гол в ворота новосибирцев.
Единственную шайбу от «Сибири» забил Микаэль Руохомаа
В финальном периоде на 59-й минуте, за несколько секунд до окончания игры, омичи забили третью шайбу.
Следующую игру «Сибирь» проведет против казанского «АК Барс» в Казани в субботу, 21 декабря.
На этой неделе, во вторник, новосибирская команда обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2.