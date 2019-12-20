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Страна и мир Репортаж

«Столько серьезных лиц в абсурдных обстоятельствах»: репортаж из закулисья пресс-конференции Путина

Журналист Сети городских порталов приехал, чтобы спросить про судьбу Шиеса — но слова ему не дали

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Один из позитивных плакатов. Острых вопросов было немного. Посмешил крик: «Дайте денег! Мы не критикуем, деньги нужны!»

Один из позитивных плакатов. Острых вопросов было немного. Посмешил крик: «Дайте денег! Мы не критикуем, деньги нужны!»

Миновала уже 15-я пресс-конференция Путина, на которой побывал и я — надеялся задать вопрос про Шиес — станцию в Архангельской области, где власти Москвы решили построить огромный полигон для столичного мусора. Увы, сделать это не удалось, но давайте я расскажу немного про внутреннюю кухню пресс-конференции. Еще никогда я не видел столько СМИ с серьезными лицами в абсолютно абсурдных обстоятельствах.

Согласовывать вопросы для Путина ни с кем не надо

Как нарядиться на пресс-конференцию Путина, чтобы тебя заметили? Коллеги, которые уже там бывали, рассказывали про безумные наряды и надписи на плакатах. В редакции мы даже со смехом обсуждали вариант заявиться с мигалкой Древарха на голове (для тех, кто не знает Древарха — его история), однако хотелось оставаться собой, говорить о проблеме Шиеса от лица объективного журналиста, а не лагеря протестующих, поэтому я выбрал типичный дресс-код Ярослава Вареника — джинсы и футболку.

Я и не думал, что меня аккредитуют, когда подавал заявку. Требования к ней — самые большие из всех, что я видел: необходимо приложить скан паспорта, копию свидетельства о регистрации СМИ, сопроводительное письмо от главного редактора, фотографию как в паспорте и название издания. Согласовывать вопросы не нужно. Потом остаётся ждать одобрения заявки.

Не знаю, по какому принципу отбирают журналистов. Возможно, отсеивают только тех, кто налажал с заявкой. В этот раз аккредитовали аж 1895 человек! И это один из минусов: зал на такое количество человек не рассчитан. Но об этом позже — сначала нужно получить бейджик, без которого путь к Путину закрыт. 

В итоге уже в Москве 18 декабря я получил свой бейдж

В итоге уже в Москве 18 декабря я получил свой бейдж

Получить проходку можно было либо утром до конференции, либо в течение двух дней до этого. Так организаторы попытались разгрузить очереди, но ничего не вышло: если соберетесь на это действо, очереди будут преследовать вас везде. 

Так выглядит очередь за бейджем

Так выглядит очередь за бейджем

Я получал аккредитацию за день, и очереди создавались сами по себе: на самом входе охранник досматривает через интроскоп твои вещи и внимательно изучает фото в паспорте. Всё это нужно только для того, чтобы встать в другую очередь всего в метре от первой — собственно за бейджами. Помещение тесное, поэтому шесть человек — уже толпа. 

Вместе с бейджем журналистам дарят папку с символикой 75-летия Великой Победы. Внутри — ручка, ежедневник и гигантский блокнот патриотично-военной тематики. Как это относится к пресс-конференции Путина и почему решили делать сувениры именно про Победу, до годовщины которой осталось еще полгода? Увы, эта загадка, как и мой вопрос про Шиес, что остался без ответа. 

«СМИ, НЕ МОЛЧИТЕ!»


Я решил добраться до конференции пешком и для этого мне не понадобились карты — примерно метрах в 50 друг от друга вдоль нужного маршрута выстроились с пикетами активисты движения НОД. Однажды я был на крупнейшем немецком метал-фестивале, и стойки с нужной информацией и навигацией о нем встречались прямо в аэропорту. Здесь, видимо, решили сделать так же — НОДовцы отлично указали дорогу, заблудиться не получилось.

Стойки с указателями не нужны, когда есть активисты

Стойки с указателями не нужны, когда есть активисты

Конечно, перед входом в здание начались досмотры вещей и плакатов. Их, кстати, в этот раз попросили не делать больше формата А4, но не все это требование соблюдали. Кто-то даже принес огромное полотно с вышитым Путиным. 


— Колюще-режущее, огнестрельное оружие, алкоголь, психотропные вещества? — спрашивает меня охранник.

— Нет, спасибо, — отвечаю я и иду дальше. 

Конечно, всех усердно проверяют, <a href="https://29.ru/text/politics/66407836/" target="_blank" class="_">мой плакат про Шиес проверили дважды</a><br>

Конечно, всех усердно проверяют, мой плакат про Шиес проверили дважды

А дальше журналисты попадают в водоворот очередей и досмотров. Мои вещи и плакат досмотрели четыре раза — на каждом входе и подходе к разным частям здания. Некоторые плакаты даже изымали. Приходилось каждый раз объяснять, что такое Шиес, — из охранников этого никто не знал. Зато тема вызвала большой отклик у зарубежных журналистов. Так я познакомился с Бенжамэном из Франции.

Представляете, этот парень&nbsp;умудрился посетить все пресс-конференции президента!

Представляете, этот парень умудрился посетить все пресс-конференции президента!

Он признался мне, что перестал пытаться задавать вопросы — говорит, что устал от происходящего на конференциях. И теперь я его прекрасно понимаю. 

Как я сел на пол между рядами

В зал я вошёл примерно в середине толпы и надеялся занять хорошее место. Но нет! Пустующие места были завалены всякими вещами. Журналисты, которые прошли в зал до меня, застолбили места для своих коллег. 

После такого утренние автобусы для вас перестанут быть испытанием

После такого утренние автобусы для вас перестанут быть испытанием

Когда я понял, что мест в зале нет, пришла мысль поудобнее устроиться на полу. Стал думать, как бы мне сесть на лестнице — журналистов, которым не хватило места, ссылали либо к стенке за спину операторов, либо просто смотреть трансляцию из соседнего помещения. Не для того я проделал такой путь, чтобы смотреть президента по телевизору. 

К счастью, мне не пришлось сидеть на ковре

К счастью, мне не пришлось сидеть на ковре

В последний момент мне всё же нашлось место в середине зала. Не самое плохое кстати — буквально в метре-двух вокруг меня постоянно спрашивали людей. Но, увы, не меня, — с плакатом про Шиес.

Видимо, еще не пора...&nbsp;

Видимо, еще не пора... 

Якубович или Путин?

Некоторые журналисты пытались привлечь внимание национальными костюмами или спецодеждой строителя. Как мы видим, удалось не очень — за всю пресс-конференцию слово дали только одной девушке в национальном костюме, поэтому сложно говорить об эффективности такого способа.

Наверное, мне можно было бы поехать в северном кокошнике, но маскарад и без этого пестрил образами

Наверное, мне можно было бы поехать в северном кокошнике, но маскарад и без этого пестрил образами

Атмосфера в зале менялась по ходу конференции: от азарта к отчаянию и апатии. Чем дольше длилась конференция, тем выше вскакивали журналисты с плакатами, тем больше шума было вокруг меня — обиженных выкриков типа «только своим даете». Время от времени мероприятие отдавало атмосферой «Поля чудес». Чуть ли не каждый третий пытался что-то вручить президенту. Хорошо, что обошлось без приветов родственникам и музыкальных номеров.

Ну как тут не вспомнить Якубовича?&nbsp;Журналистка из Павловского Посада Анна Сумица привезла президенту вот такой платок

Ну как тут не вспомнить Якубовича? Журналистка из Павловского Посада Анна Сумица привезла президенту вот такой платок

Вот болгарский журналист в каком-то религиозном исступлении встал и стал кричать слова благодарности Путину в надежде подарить ему икону, которую принес с собой. Кто знает, может президенту это и понравилось, он снова продемонстрировал, что он человек верующий, когда сказал: «Господь вас отметит, когда предстанете перед ним», — рассуждая о помощи детям, которым через каналы массовой информации собирают деньги на лечение.

Я так и не понял, для чего это было нужно. Привлечь внимание президента или Бога, чтобы он помог?&nbsp;

Я так и не понял, для чего это было нужно. Привлечь внимание президента или Бога, чтобы он помог? 

Время то тянется, то летит. Вот какая-то женщина вручает президенту журнал «Огонек» 2000 года выпуска. Зачем? Она говорит долго, сумбурно. В итоге собирается задать еще пару вопросов, добавляя, что «не хочет наглеть». Ей говорят, что она уже это сделала и передают микрофон другим. 

Четыре часа. 1895 человек. Один Путин

Четыре часа. 1895 человек. Один Путин

Президент услышал много теплых слов. Вот журналистка рядом со мной пытается привлечь внимание волонтеров, чтобы те передали Путину альбом про диких животных. Казалось, вот-вот журналисты будут не вопросы задавать, а отгадывать слово, а Путин скажет: «Сектор приз на барабане!» А потом кому-то достанется а-а-автомобиль. Кстати, один из журналистов попросил Путина об эксклюзивном интервью после пресс-конференции, — он предложил проводить президента до его автомобиля и по пути побеседовать.

Где-то свой Шиес, а у других — только слова благодарности

Некоторые вопросы вызывали откровенное недоумение. Люди брали слово, чтобы на всю страну поблагодарить Путина или пригласить его на какое-то мероприятие. Вы серьезно? При этом в зале находилось почти две тысячи человек, большая часть которых проделала сложный путь из регионов, где куча проблем. Одни задыхаются от пожаров, в другом месте ветераны войны живут в разваливающихся бараках, третьи рассказывают про больницу в центре города с мышами и тараканами. И про мусор конечно — не только Архангельская область стала мишенью в решении проблем Москвы. Проблемы озвучили, но их могло быть больше, — во многих регионах свой «Шиес», и я не про планы на подобный технопарк, а про глобальность проблемы.

Почему например вместо острых вопросов мы слушаем о достижениях мужчины, у которого «ползала его ученики», а другая половина зала «делает детей по его методу» (что бы это ни значило)?

Не можете? Ну, ничего. Зато Путина спросили, приедет ли он к ним в гости

Не можете? Ну, ничего. Зато Путина спросили, приедет ли он к ним в гости

Зачастую вызывали недоумение и ответы. Вот прозвучал блестящий вопрос про Ивана Голунова, который, как мне кажется, ждали многие, и про полицейских, которые фактически не понесли наказания за попытку подбросить Голунову наркотики. Что мы услышим в ответ? Байку про будни КГБ.

А вот «шпаргалки» журналистов: кого-то интересует, счастлив ли Путин

А вот «шпаргалки» журналистов: кого-то интересует, счастлив ли Путин

Каждый раз, когда Песков выбирал, кто же задаст вопрос, неподалеку от меня с задних рядов доносились крики про реку Терек, иногда им начинали отвечать другие журналисты: 


— Спасите Терек!!!
— А что с Тереком?
— Река Терек в опасности!
— Вся страна в опасности... 

Всего общение с президентом продлилось 4 часа 26 минут. На выходе я нашел пару листков со шпаргалками журналистов. Оказалось, без ответа остался не только мой вопрос, но и не менее животрепещущая тема: счастливый ли человек Владимир Владимирович? По крайней мере это хотел спросить один из журналистов, судя по его шпаргалке, — какой там еще Шиес.

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ШиесМоскваВладимир Путинпресс-конференция президента
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КОММЕНТАРИИ (14)

ЫЫЫ
20 дек 2019 в 08:17

Вполне логическое завершение прессухи - расстрел ФСБ на Лубянке, чо.

Игривая
20 дек 2019 в 08:19

Сколько ещё НГС напишет новостей про пресс-конференцию с Путиным? Уже и так завал.

Крот
20 дек 2019 в 08:18

Я посмотрю весь эфир в записи, лучше уж из первых уст послушать, чем пересказы журналистов