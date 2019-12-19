В Заельцовском районе женщина и два ребёнка пострадали в ДТП

Вечером в четверг, 19 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ и «Субару». В столкновении пострадали три человека.

— В 20:40 девушка 1995 года рождения — водитель Subaru R2, двигалась по 1-му Мочищенскому шоссе со стороны Кедровой в сторону Красноярского шоссе, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя — мужчина 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве также уточнили, что в аварии пострадала женщина и две девочки — 8 и 13 лет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.