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Происшествия

В Заельцовском районе женщина и два ребёнка пострадали в ДТП

Один из автомобилей выехал на встречку

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Троих пострадавших доставили в больницу

Троих пострадавших доставили в больницу

Вечером в четверг, 19 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ и «Субару». В столкновении пострадали три человека.

— В 20:40 девушка 1995 года рождения — водитель Subaru R2, двигалась по 1-му Мочищенскому шоссе со стороны Кедровой в сторону Красноярского шоссе, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя — мужчина 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве также уточнили, что в аварии пострадала женщина и две девочки — 8 и 13 лет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В минувший вторник в Дзержинском районе 5-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок.

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дтппострадал ребенок
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
19 дек 2019 в 23:19

Дети уже должны давно спать. Барышня заниматься своими делами. выехала в темноту сама виновата.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 23:19

Опять были непристегнутые.

Из погреба
19 дек 2019 в 23:25

1995-ый год рождения, а уже двое детей: 8 и 13 лет!