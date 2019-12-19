В центре Москвы мужчина устроил стрельбу из автомата. Трое убиты

В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях. Сотрудники полиции укрываются за машиной, сообщает телеграм-канал Mash.



Канал «112» пишет, что, по предварительным данным, убиты три сотрудника ФСО. По другой информации, один из них — представитель ГИБДД. BAZA со ссылкой на сотрудников силовых ведомств сообщает о четырёх погибших. Подтверждения этой информации пока нет.

— Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда, — пишет Mash.

Источники РБК рассказали, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы, после этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.