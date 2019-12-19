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Происшествия

В центре Москвы мужчина устроил стрельбу из автомата. Трое убиты

Перестрелка еще идет

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В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях. Сотрудники полиции укрываются за машиной, сообщает телеграм-канал Mash. 

Канал «112» пишет, что, по предварительным данным, убиты три сотрудника ФСО. По другой информации, один из них — представитель ГИБДД. BAZA со ссылкой на сотрудников силовых ведомств сообщает о четырёх погибших. Подтверждения этой информации пока нет.

— Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда, — пишет Mash. 

Источники РБК рассказали, что стрельбу открыли в приёмной спецслужбы, после этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Новость дополняется. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

с богаткова
19 дек 2019 в 22:43

Это новосибирский городской сайт и новости должны быть новосибирские. Другие нас не интересуют.

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19 дек 2019 в 22:42

Какое это имеет отношение к Новосибирску?

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19 дек 2019 в 22:47

Для кого то трагедия, для кого то бесплатное зрелище.
А если кто-то по этой витрине, по этим курицам из автомата полоснёт? Они дальше снимать будут?