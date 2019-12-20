«Платила за лакшери, а получила...». Из сибирячки вытянули 2 миллиона рублей за празднование дня рождения

Бывшая совладелица франшизы 2ГИС в Праге считает, что стала жертвой мошенников Фото: Оксана Гунгер

Сибирячка Оксана Гунгер, которая сейчас живет в Чехии, судится с организатором своего дня рождения. Женщина уверена, что стала жертвой мошенницы — она планировала заплатить 10 тысяч евро (693 тысячи рублей по нынешнему курсу) за лакшери-праздник, а в итоге отдала больше двух миллионов рублей за посредственное, по её мнению, мероприятие. И в подобной ситуации оказались еще несколько людей, доверившие торжество этому организатору. Журналист НГС выслушал все стороны конфликта. Оксана Гунгер — бывшая совладелица франшизы 2ГИС в Праге, сейчас — домохозяйка, художница и благотворительница. Она решила рассказать свою историю, чтобы предупредить других жителей Новосибирска: с чем они могут столкнуться, если вдруг решат организовать какое-нибудь торжество в Европе.



С чего всё началось

— Есть такая дама — Анна Либерт. Она из Екатеринбурга, но переехала в Чехию. Два года она мне писала на Facebook и настойчиво предлагала справить праздник. В 2016 году ко мне обратились новосибирские друзья и сообщили, что хотят отметить 25-летие свадьбы. А я им сказала, что мне как раз пишет какая-то Анна Либерт. Тогда друзья попросили сходить к ней на встречу и всё разузнать, — вспоминает Оксана Гунгер.

При встрече, по словам Оксаны, Анна Либерт сразу расположила её к себе — пришла с двумя маленькими детьми, одного из них даже кормила грудью, была доброжелательна. Пока обсуждали условия проведения свадьбы, то организатор праздников убедила потенциальную заказчицу провести и день рождения: за 30 гостей и банкет в одном из дворцов Праги, говорит Оксана Гунгер, ей озвучили сумму в 10 тысяч евро. Так получилось, что пара из Новосибирска в итоге отказалась от услуг Анны Либерт: — Нам предлагали массу вариантов, но в процессе общения они почему-то отпали, остались те, которые нам не очень нравились. Расценки при этом росли как на дрожжах: начиналось всё с 10 тысяч евро, а в итоге дошло до 30 тысяч, но и то с массой исключений: того не будет, этого не будет. В переписке чётко оговаривали, что хотим французскую и итальянскую кухню, а на дегустации почему-то всё было японское, с какими-то восточными нотками. И мы заранее договаривались: приедем на один день в Прагу, чтобы подписать договор, но она не нашла времени и предложила подписать документы потом, — объясняют они причину отказа от сотрудничества.



Но Оксана Гунгер решила все-таки организовать свой день рождения через Анну Либерт.

— Я уже отдала залог 4000 евро. Под предлогом, что очень занята, она не написала мне расписку. И в последующем всячески старалась делать так, чтобы не было договора и всё передавалось наличными. Когда до дня рождения оставалось 5 дней, сумма выросла в два раза и стала уже 20 тысяч. А мне деваться некуда: гости приглашены, много что проплачено. Но договора так и не было, хотя подготовка шла уже два месяца, — рассказывает Оксана Гунгер.

За два дня до торжества муж Оксаны поставил организатору условие: или договор, или праздник отменяется. Только тогда появился документ, в котором было указано, что расписанная смета — «ориентировочная». При этом был пункт, что все дополнительные расходы оформляются дополнительными приложениями.

По мнению Оксаны Гунгер, стоимость всех услуг в договоре якобы увеличивалась в несколько раз. Например, диджей, по её словам, стоил 700 евро, а в договоре — 2000. При этом организатор, как пояснила Гунгер, на общую смету накидывала ещё 8% — за свои услуги.

Зал в одном из пражских дворцов, где был организован день рождения Оксаны Гунгер Фото: Оксана Гунгер

Что случилось на торжестве

Накануне дня рождения именинница вместе с мужем и несколькими друзьями продегустировали блюда, которые готовились к торжеству. Дегустация в договоре оценивалась отдельно в 400 евро. По словам Оксаны Гунгер, всё было идеально и соответствовало меню. Например, лосось был приготовлен, как и положено, на гриле с лимонным соусом и молодой спаржей. Но вот на самом празднике, утверждает Гунгер, лосось оказался варёным и плавал в большом чане в белом мучном соусе.

— Когда я пришла на день рождения, то сразу спросила: где моя еда? Я, мол, это не заказывала. По договору я только за еду заплатила 5500 евро. Но по факту она стоила, на мой взгляд — я же по ресторанам хожу, — 500 евро. В общем, все услуги, за которые я заплатила как за лакшери, оказались очень низкого качества. Но деваться было некуда: я же не могла уйти из этого зала, поменять еду или предложить гостям разойтись. Я была шокирована, подошла к организатору и сказала, что буду с этим разбираться, — рассказывает свою версию Оксана Гунгер.



После дня рождения именинница попросила остатки несъеденного — утиную грудку и лосось — упаковать в коробки, чтобы передать на экспертизу и выяснить: насколько еда соответствовала заявленному в меню. Но утром в коробках обнаружила только рис и тушёные овощи. При этом ей выставили дополнительный счёт на 6500 евро. Хотя никаких дополнительных договоров, утверждает женщина, она не подписывала. — Помимо требования доплатить 6500 евро, она написала на меня три заявления в полицию — что я русская мафия, что ей угрожаю и что какая-то чёрная Audi стоит под окнами садика её детей. А зачем мне угрожать, когда мой адвокат работает с ней с первых же дней, а я и мой муж платим все налоги и в России, и в Чехии? У моего мужа абсолютно белый бизнес. Полиция, к счастью, во всём разобралась.



Оксана Гунгер с подругами на дне рождения Фото: Оксана Гунгер

Что решил суд

Сразу после празднования адвокат Оксаны Гунгер начал переговоры с организатором праздничного вечера и подготовку к суду. В это же время, по словам сибирячки, на них вышли и другие русские клиенты этого организатора, которые заказывали свадьбы в Праге. Все они, по словам Гунгер, столкнулись с теми же проблемами, несмотря на разную стоимость торжеств. Например, одни новобрачные заплатили за свадьбу 800 тысяч евро.



Оксана Гунгер утверждает, что ей удалось доказать факт ухода от налогов организатора по ряду мероприятий. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Чем оно закончилось — Гунгер не знает.

Сначала иск подала Анна Либерт — к своей клиенте. Затем Оксана Гунгер подала к ней встречный иск на 4500 евро. Процесс длился 3,5 года, в итоге судья встала на сторону организатора праздника. Проигравшая недоумевает: она уверяет, что предоставила доказательства по многим моментам, но их почему-то не учли. Например, суд обязал Оксану Гунгер оплатить якобы дополнительно выпитые 60 бутылок вина, хотя, утверждает именинница, сам сомелье отрицал наличие дополнительного алкоголя. Также суд решил, что Гунгер должна доплатить российским артистам — диджею и ведущему, якобы выступавшим на мероприятии больше обозначенного времени. Гунгер говорит, что у нее есть доказательства — артисты работали в Чехии нелегально, что является преступлением. — К нам пришло письмо из чешской полиции, что дело принято в производство, потому что это уголовное преступление, — говорит Оксана Гунгер.



Дополнительно, по мнению суда, Гунгер должна заплатить и певцу Ладиславу Бубнару, финалисту шестого сезона шоу «Голос». Но он, по словам сибирячки, заявил в суде, что не имеет претензий к имениннице. В общей сложности Оксане Гунгер сейчас необходимо выложить со всеми судебными расходами ещё 10 тысяч евро.

Сейчас Оксана Гунгер собирается отстаивать свою позицию в суде высшей инстанции Фото: Оксана Гунгер

Что говорит организатор праздников

Корреспондент НГС связался с Анной Либерт, но она прокомментировала кратко:

— Вся информация, предоставленная Оксаной Гунгер, не соответствует действительности и является надуманной ей же, так как она не может смириться с проигранным делом. Поставленные вами вопросы разрешены судом, длившимся более трех лет. Решение вынесено в мою пользу. Ну, вы сами подумайте, как человек, не имеющий правды, может выиграть суд спустя 3,5 года постоянных заседаний? Это ведь очевидно. Значит, правда всё-таки у меня.