Это наш президент: как страна и котики смотрели выступление Путина

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Как провел свою 15-ю пресс-конференцию Владимир Путин и какие вопросы поднимали на этом трехчасовом шоу, вы можете посмотреть в прямой трансляции, а вот то, как наблюдали за ней жители страны (и даже коты!), мало кто покажет. Разве что только вездесущие фотографы Сети городских порталов.
Пресс-конференция президента началась в обед, но не всех отпустили на бизнес-ланч.
Путина спросили про выходной 31 декабря, но почему-то промолчали о том, чтобы сделать день президентской пресс-конференции официально сокращенным. Ну всё ещё впереди.
В эти дни очень сложно сказать, что ты не смотрел пресс-конференцию Путина. Хоть одним глазом, хоть мельком, но ее видел каждый.
Задать вопрос президенту удалось далеко не всем журналистам (еще бы — две тысячи человек могли бы делать это всю неделю). Не все отреагировали на это правильно.
А что вам больше всего запомнилось с пресс-конференции президента?