Это наш президент: как страна и котики смотрели выступление Путина

Не каждый котик будет спать, пока вещает Путин

Как провел свою 15-ю пресс-конференцию Владимир Путин и какие вопросы поднимали на этом трехчасовом шоу, вы можете посмотреть в прямой трансляции, а вот то, как наблюдали за ней жители страны (и даже коты!), мало кто покажет. Разве что только вездесущие фотографы Сети городских порталов.

Пресс-конференция президента началась в обед, но не всех отпустили на бизнес-ланч.