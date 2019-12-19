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Политика Фоторепортаж

Это наш президент: как страна и котики смотрели выступление Путина

Подборка снимков наших фотокорреспондентов со всей России

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Не каждый котик будет спать, пока вещает Путин

Не каждый котик будет спать, пока вещает Путин

Как провел свою 15-ю пресс-конференцию Владимир Путин и какие вопросы поднимали на этом трехчасовом шоу, вы можете посмотреть в прямой трансляции, а вот то, как наблюдали за ней жители страны (и даже коты!), мало кто покажет. Разве что только вездесущие фотографы Сети городских порталов.

Пресс-конференция президента началась в обед, но не всех отпустили на бизнес-ланч.

Консультанты салона только собрались на обед, а тут президент

Консультанты салона только собрались на обед, а тут президент

Чтобы насладиться этим эфиром, люди брали из дома сухой паек

Чтобы насладиться этим эфиром, люди брали из дома сухой паек

Путина спросили про выходной 31 декабря, но почему-то промолчали о том, чтобы сделать день президентской пресс-конференции официально сокращенным. Ну всё ещё впереди.

Конференция Путина — одна из причин срыва сроков строительства. И так каждый год

Конференция Путина — одна из причин срыва сроков строительства. И так каждый год

За 20 лет электорат президента явно помолодел!

За 20 лет электорат президента явно помолодел!

Настоящий бариста умеет одновременно делать три вещи. Например, варить капучино, готовиться к Новому году и смотреть пресс-конференцию президента

Настоящий бариста умеет одновременно делать три вещи. Например, варить капучино, готовиться к Новому году и смотреть пресс-конференцию президента

Известно, что на морозе батарейка разряжается быстрее, но когда на дисплее Путин, это правило не работает

Известно, что на морозе батарейка разряжается быстрее, но когда на дисплее Путин, это правило не работает

А кто это у нас тут Путина не смотрит?

А кто это у нас тут Путина не смотрит?

Фанаты из спортбара пытались достучаться до Путина через экран телевизора, но у президента и без того было много гостей

Фанаты из спортбара пытались достучаться до Путина через экран телевизора, но у президента и без того было много гостей

А это игра «Угадай, из какого кошелька звучит Путин»

А это игра «Угадай, из какого кошелька звучит Путин»

Многие российские киоски держатся лишь за счет того, что в них показывают пресс-конференцию президента

Многие российские киоски держатся лишь за счет того, что в них показывают пресс-конференцию президента

Более вдохновенного саундтрека для новогодних поделок, право, не найти!

Более вдохновенного саундтрека для новогодних поделок, право, не найти!

Угадайте, сколько человек завтра вызовут на ковер к начальству?

Угадайте, сколько человек завтра вызовут на ковер к начальству?

В эти дни очень сложно сказать, что ты не смотрел пресс-конференцию Путина. Хоть одним глазом, хоть мельком, но ее видел каждый.

Президент с экрана телевизора оценивает ассортимент в киоске...

Президент с экрана телевизора оценивает ассортимент в киоске...

За президентом можно было следить и на ходу

За президентом можно было следить и на ходу

И сидя дома

И сидя дома

...и может поддержать разговор даже с котом

...и может поддержать разговор даже с котом

Задать вопрос президенту удалось далеко не всем журналистам (еще бы — две тысячи человек могли бы делать это всю неделю). Не все отреагировали на это правильно.

Хотя не исключено, что человек просто расстроился из-за пропавшего сигнала

Хотя не исключено, что человек просто расстроился из-за пропавшего сигнала

А что вам больше всего запомнилось с пресс-конференции президента?

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    президентфотоПутин
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    КОММЕНТАРИИ (28)

    офигеть
    19 дек 2019 в 21:34

    Противно слушать ложь! Противно слушать главвора!

    Фото пользователя
    19 дек 2019 в 21:34

    Прикольное фото с котиком. Интересно как заманивали, чтоб только повернулся?

    Фото пользователя
    19 дек 2019 в 21:33

    Из магазина прикольный снимок получился)) да и вообще идея необычная.