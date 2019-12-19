«Арка была сделана великолепно»: что известно про ЧП с раздавленной машиной у «Сибирского Молла»

На месте работал спасательный отряд Фото: Густаво Зырянов

Сегодня днём, 19 декабря, в Новосибирске рядом ТЦ «Сибирский Молл» кран-манипулятор повалил кирпичную арку на автомобиль. Перед происшествием самогруз выезжал с территории жилищного комплекса «Фрунзенский», которому принадлежала арка. Водитель раздавленной машины успел выбраться и не пострадал. — Я в машине сидел, она катилась, я только увидел, сразу выпрыгнул и побежал; ещё бы я не быстро бегал — руководитель спасательных работ. Матрос-спасатель. Пригодилось в жизни, а я думал, зачем мне первое высшее, — об этом спасшийся водитель Subaru рассказывал спасателям МАСС, когда на место происшествия приехал корреспондент НГС.

Водитель чудом остался жив Фото: Густаво Зырянов

Корреспондент НГС не застал на месте аварии водителя самопогрузчика. Водитель Subaru рассказать о деталях случившегося отказался. На просьбу поделиться информацией о чудесном спасении мужчина ответил: «Это не смешно», — и отказался от дальнейших комментариев. В ГИБДД классифицировали происшествие как ДТП. — В 13:30 водитель 1989 года рождения, управляя самогрузом Mitsubishi, выезжал со двора от дома 20/3 Закаменского микрорайона на проезжую часть, в результате неопущенной стрелы уронил кирпичную конструкцию — арку, которая при падении повредила автомобиль Subaru. В ДТП никто не пострадал, на месте работает экипаж ГИБДД, — рассказывали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Огромный завал преградил выезд с территории ЖК «Фрунзенский» Фото: Густаво Зырянов

По словам руководителя управляющей компании «Союз» Валерия, который отказался называть свою фамилию, жилой комплекс существует уже четыре года, а обрушившейся арке примерно два с половиной года.

Так выглядела кирпичная арка до крушения Фото: 2gis.ru

— Арматировано, всё великолепно сделано было, просто водитель на большой скорости, с поднятой стрелой, снёс её. А парень, который в легковой, — работает спасателем и этому обучен, он вылетел буквально в тысячную долю секунды, у него на плечах, видно, сидел ангел-хранитель, — поделился руководитель управляющей компании «Союз» Валерий.



По словам Валерия, водитель самогруза является работником газовой котельной, которая расположена на территории жилого комплекса, — там проводились работы.



Примерно в двух метрах от крушения арки располагаются газовые трубы Фото: Густаво Зырянов

В управляющей компании корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент завал убран и никаких следов крушения уже не осталось. По словам сотрудников, уже завтра ворота восстановят, только не будет прежних кирпичных столбов.

На данный момент проезд освобождён от завала Фото: читатель НГС