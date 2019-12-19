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Происшествия

«Арка была сделана великолепно»: что известно про ЧП с раздавленной машиной у «Сибирского Молла»

Водителю помогло то, что он работает спасателем

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На месте работал спасательный отряд

На месте работал спасательный отряд

Сегодня днём, 19 декабря, в Новосибирске рядом ТЦ «Сибирский Молл» кран-манипулятор повалил кирпичную арку на автомобиль. Перед происшествием самогруз выезжал с территории жилищного комплекса «Фрунзенский», которому принадлежала арка. Водитель раздавленной машины успел выбраться и не пострадал.

— Я в машине сидел, она катилась, я только увидел, сразу выпрыгнул и побежал; ещё бы я не быстро бегал — руководитель спасательных работ. Матрос-спасатель. Пригодилось в жизни, а я думал, зачем мне первое высшее, — об этом спасшийся водитель Subaru рассказывал спасателям МАСС, когда на место происшествия приехал корреспондент НГС.

Водитель чудом остался жив

Водитель чудом остался жив

Корреспондент НГС не застал на месте аварии водителя самопогрузчика. Водитель Subaru рассказать о деталях случившегося отказался. На просьбу поделиться информацией о чудесном спасении мужчина ответил: «Это не смешно», — и отказался от дальнейших комментариев.

В ГИБДД классифицировали происшествие как ДТП.

— В 13:30 водитель 1989 года рождения, управляя самогрузом Mitsubishi, выезжал со двора от дома 20/3 Закаменского микрорайона на проезжую часть, в результате неопущенной стрелы уронил кирпичную конструкцию — арку, которая при падении повредила автомобиль Subaru. В ДТП никто не пострадал, на месте работает экипаж ГИБДД, — рассказывали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Огромный завал преградил выезд с территории ЖК «Фрунзенский»

Огромный завал преградил выезд с территории ЖК «Фрунзенский»

По словам руководителя управляющей компании «Союз» Валерия, который отказался называть свою фамилию, жилой комплекс существует уже четыре года, а обрушившейся арке примерно два с половиной года. 

Так выглядела кирпичная арка до крушения

Так выглядела кирпичная арка до крушения

— Арматировано, всё великолепно сделано было, просто водитель на большой скорости, с поднятой стрелой, снёс её. А парень, который в легковой, — работает спасателем и этому обучен, он вылетел буквально в тысячную долю секунды, у него на плечах, видно, сидел ангел-хранитель, — поделился руководитель управляющей компании «Союз» Валерий.

По словам Валерия, водитель самогруза является работником газовой котельной, которая расположена на территории жилого комплекса, — там проводились работы.

Примерно в двух метрах от крушения арки располагаются газовые трубы&nbsp;

Примерно в двух метрах от крушения арки располагаются газовые трубы 

В управляющей компании корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент завал убран и никаких следов крушения уже не осталось. По словам сотрудников, уже завтра ворота восстановят, только не будет прежних кирпичных столбов. 

На данный момент проезд освобождён от завала

На данный момент проезд освобождён от завала

В октябре НГС писал о несчастном случае, когда из-за порывов сильного ветра в Кировском районе часть металлического забора упала на женщину — её госпитализировали в больницу

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КОММЕНТАРИИ (4)

19 дек 2019 в 18:31

Даже на фото видно что Субару сначала задел забор а тот на него рухнул, так что на его месте лучше сидеть и молчать, а владельцам территории подать на него в суд, ХОРОШИЙ ПРУЛЬ , НЕПОДЛЕЖАЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРУЛЬ.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 18:27

Водитель сам виноват. Не надо так близко подъезжать.

с богаткова
19 дек 2019 в 18:28

Хорошо, что никто не пострадал. Непонятно одно зачем сейчас он жаловаться начал? Видать по жизни такой.