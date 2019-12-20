Ветер усилится до 20 м/с: к Новосибирской области идут метели

— Мы рассчитываем на то, что к нам будет приближаться циклон из районов европейской [части] России через южный Урал, северный Казахстан. Это вызовет в ближайшие трое суток обострение систем осадкообразования, то есть усилятся снегопады. Снегопады могут быть не только в виде снега обычного, но и в виде мокрого снега, особенно 21 декабря. Усилится ветер в порывах до 15–20 метров в секунду. Естественно, с усилением ветра снегопады будут сопровождаться метелями, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в конце недели: на фоне повышенной температуры регион накроют метели.

По его данным, к воскресенью, 22 декабря, Новосибирская область окажется уже в тылу этого циклона.



Температура в конце недели останется повышенной: в регионе будет теплее климатической нормы на 2–5 градусов. Сегодня в Новосибирской области ожидается –5…–10. В субботу, 21 декабря, ночная температура в регионе будет колебаться в диапазоне от –6 до –16 градусов, днём синоптики прогнозируют от 0 до –5. В воскресенье, 22 декабря, в Новосибирской области ночью будет от –3 до –13 градусов, днём –3...–8.

В Новосибирске сегодня ожидается –6. В выходные, 21 и 22 декабря, ночная температура в городе будет на уровне –5…–7 градусов, дневная — на уровне –2…–4. Осадки в Новосибирске сохранятся на протяжении всех трёх дней.

Недавно новосибирский фотограф Закир Умаров сделал впечатляющие снимки в Ботаническом саду СО РАН. Кадры получились волшебными, несмотря на пасмурную погоду, — смотрите сами.



За актуальной температурой воздуха в Новосибирске можно следить на портале НГС.ПОГОДА.

