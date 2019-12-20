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Старое кафе на Дуси Ковальчук продали с торгов за 23 миллиона

Кафе закрылось несколько лет назад

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На крыше здания ещё сохранилась вывеска кафе

На крыше здания ещё сохранилась вывеска кафе

Федеральное агентство ДОМ.РФ продало с торгов помещения кафе «Каскад» на улице Дуси Ковальчук, 12 — результаты торгов опубликованы на официальном сайте агентства.

На торги выставляли три помещения площадью 505,5, 311,1 и 83,5 кв. м. Часть из них находится в подвале, остальные — на первом этаже здания с отдельным выходом на улицу Дуси Ковальчук. Назначение помещений в документах аукциона не уточнено.

Кафе давно закрыто

Кафе давно закрыто

Начальная цена составила 23,5 миллиона рублей, она же оказалась и окончательной. Победителем аукциона стал Юрий Гришаев. По данным базы «Контур.Фокус», предпринимателей с соответствующими фамилией, именем и отчеством в России не зарегистрировано. Между тем, согласно данным портала «Центр реализации», в феврале он также с торгов за 15,8 миллиона рублей приобрёл нежилое помещение на Красном проспекте, 182.

На фотографиях заключения об осмотре помещений ещё сохранились элементы интерьера кафе

На фотографиях заключения об осмотре помещений ещё сохранились элементы интерьера кафе

Судя по фотографиям с осмотра помещений в документах торгов, в них находилось кафе. По этому адресу несколько лет назад действительно работало кафе «Каскад», фото интерьера которого совпадают с представленными в документах торгов.

Вход в кафе расположен во дворе жилого дома, а часть двора перегорожена

Вход в кафе расположен во дворе жилого дома, а часть двора перегорожена

По данным 2ГИС, сейчас в здании работает одноимённый магазин садовой техники и его сервисный центр, а также оптовая компания «МДТ-Сибирь». Помещения самого кафе сегодня пустуют.

В ноябре федеральное агентство продало с торгов участок старой промышленной базы на улице Воинской: аукцион поднял его стоимость в 4 раза.

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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
20 дек 2019 в 15:47

Опять поди низкопробное заведение будет какое то там. Но нужны премиальные заведения, а та даже некуда сходить.

Фото пользователя
20 дек 2019 в 15:46

Надеюсь, откроют люксовый ресторан там.

Фото пользователя
20 дек 2019 в 16:00

хорошее кафе было когда то! почему закрылось, аренда задавила?