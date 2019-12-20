Старое кафе на Дуси Ковальчук продали с торгов за 23 миллиона

На торги выставляли три помещения площадью 505,5, 311,1 и 83,5 кв. м. Часть из них находится в подвале, остальные — на первом этаже здания с отдельным выходом на улицу Дуси Ковальчук. Назначение помещений в документах аукциона не уточнено.

Федеральное агентство ДОМ.РФ продало с торгов помещения кафе «Каскад» на улице Дуси Ковальчук, 12 — результаты торгов опубликованы на официальном сайте агентства.

Начальная цена составила 23,5 миллиона рублей, она же оказалась и окончательной. Победителем аукциона стал Юрий Гришаев. По данным базы «Контур.Фокус», предпринимателей с соответствующими фамилией, именем и отчеством в России не зарегистрировано. Между тем, согласно данным портала «Центр реализации», в феврале он также с торгов за 15,8 миллиона рублей приобрёл нежилое помещение на Красном проспекте, 182.

На фотографиях заключения об осмотре помещений ещё сохранились элементы интерьера кафе

Судя по фотографиям с осмотра помещений в документах торгов, в них находилось кафе. По этому адресу несколько лет назад действительно работало кафе «Каскад», фото интерьера которого совпадают с представленными в документах торгов.

Вход в кафе расположен во дворе жилого дома, а часть двора перегорожена

По данным 2ГИС, сейчас в здании работает одноимённый магазин садовой техники и его сервисный центр, а также оптовая компания «МДТ-Сибирь». Помещения самого кафе сегодня пустуют.



В ноябре федеральное агентство продало с торгов участок старой промышленной базы на улице Воинской: аукцион поднял его стоимость в 4 раза.