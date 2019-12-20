Новосибирцев ждут две самые длинные ночи в году

На предстоящих выходных в Новосибирске наступит астрономическая зима — после этого день начнёт прибавляться

— День зимнего солнцестояния в 2019 году приходится на 22 декабря, 11 часов 19 минут по новосибирскому времени. В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

В Новосибирске наступает астрономическая зима с самыми короткими днями и самыми длинными ночами в году.

Таким образом, в конце этой недели новосибирцев ждут самые длинные ночи в году. Продолжительность тёмного времени суток достигнет максимума в ночь на воскресенье, 22 декабря, и в ночь на понедельник, 23 декабря. По словам Виктории Дамм, обе ночи будут длиться по 17 часов 6 минут 38 секунд. После этого световой день начнет увеличиваться.

— Но это увеличение будет настолько медленным, что заметно будет только после новогодних праздников, — пояснила Виктория Дамм.



Несмотря на скорое начало астрономической зимы, погода в Новосибирской области остаётся достаточно мягкой: температура сейчас выше климатической нормы примерно на 2–5 градусов.