19 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Еда

Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвыми курами в новом универсаме: они заняли даже кофейню

Очередь собрал магазин сети «Горожанка» в Стрижах

1 800
16 Обсудить

Поделиться

Большая очередь вынудила покупателей занять зону кофейни

Большая очередь вынудила покупателей занять зону кофейни

Новосибирская компания «Торговый холдинг "Сибирский гигант"» открыла новый универсам сети «Горожанка» в обновлённом формате — с кухней в центре зала и встроенной кофейней. 

Однако объявленные компанией скидки привели к тому, что сегодня, 19 декабря, на открытии покупатели воспользовались площадью кофейни неожиданным образом.

По случаю открытия компания объявила о скидках на ряд продуктов. В частности, курица продавалась по 99 рублей за килограмм. Это привело в магазин большое количество покупателей — очереди вытянулись через весь зал. Одна из таких очередей пролегла как раз через зону кофейни. Так что воспользоваться новой опцией в первый день работы было затруднительно.

Новая «Горожанка» площадью 500 кв. метров появилась в маленьком торговом центре на улице Кубовая. Кроме супермаркета здесь сегодня должны были начать работать также кондитерская Dudnik, аптека и магазин напитков.

Кроме супермаркета в новом здании заработали кофейня, аптека и магазин напитков

Кроме супермаркета в новом здании заработали кофейня, аптека и магазин напитков

Как пояснила директор по маркетингу «Сибирского гиганта» Мария Бей, это магазин нового формата. В нем сделан дополнительный акцент на зону свежих овощей и фруктов, но главными новшествами, кроме кофейни, стала вынесенная в зал в виде острова зона кулинарии и пекарня.

В зоне кофейни поставили несколько столов с микроволновкой и кофейным аппаратом. Здесь можно съесть готовые блюда (выпечка, сэндвичи, блинчики, салаты, котлеты и т. д.). Кофе стоит от 29 рублей, большой бургер — 76 рублей.

В магазине поставили тандыр и пекут узбекские лепёшки

В магазине поставили тандыр и пекут узбекские лепёшки

Ещё одним новшеством можно считать большие мониторы, на которых сейчас демонстрируется реклама собственных продуктов «Гиганта» (например, замороженные пельмени, вареники и т. д.). В магазине пекут хлеб двух видов: европейский в обычной печи и среднеазиатский в тандыре. 

Ажиотаж среди покупателей вызвали скидки на мясо и курицу

Ажиотаж среди покупателей вызвали скидки на мясо и курицу

Площадь новой «Горожанки» около 500 квадратных метров&nbsp;

Площадь новой «Горожанки» около 500 квадратных метров 

Несмотря на удалённость, Стрижи (и прилегающие кварталы) уже довольно плотно освоены торговыми сетями. По данным 2ГИС, в 10 минутах ходьбы от новой «Горожанки» расположены шесть продовольственных магазинов разных сетей: по две торговых точки «Пятёрочки» и «Магнита», «Мария-Ра» и «Ярче!».

Зона кулинарии вынесена в зал в виде островка

Зона кулинарии вынесена в зал в виде островка

Небольшие супермаркеты с зоной кафе — очевидный тренд этого года. Ещё весной такой магазин открыла на Вокзальной магистрали сеть Tiko из Владивостока. В ноябре на Красном проспекте появился универсам «Марии-Ра» обновлённой концепции. А на прошлой неделе на Нарымской заработала первая точка нового формата федеральной сети «Пятёрочка».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

универсамы "Горожанка"новый формат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
19 дек 2019 в 17:44

а тем временем светлоликий рассказывает как мы с колен поднялись

Гость
19 дек 2019 в 17:59

И заметьте ни одной улыбки на лице, хотя и праздник скоро. Это показатель.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 17:45

Ой дурачьё... Ой стыдоба...