Новосибирцы выстроились в очередь за дешёвыми курами в новом универсаме: они заняли даже кофейню

Большая очередь вынудила покупателей занять зону кофейни Фото: Стас Соколов

Новосибирская компания «Торговый холдинг "Сибирский гигант"» открыла новый универсам сети «Горожанка» в обновлённом формате — с кухней в центре зала и встроенной кофейней. Однако объявленные компанией скидки привели к тому, что сегодня, 19 декабря, на открытии покупатели воспользовались площадью кофейни неожиданным образом.

По случаю открытия компания объявила о скидках на ряд продуктов. В частности, курица продавалась по 99 рублей за килограмм. Это привело в магазин большое количество покупателей — очереди вытянулись через весь зал. Одна из таких очередей пролегла как раз через зону кофейни. Так что воспользоваться новой опцией в первый день работы было затруднительно.



Новая «Горожанка» площадью 500 кв. метров появилась в маленьком торговом центре на улице Кубовая. Кроме супермаркета здесь сегодня должны были начать работать также кондитерская Dudnik, аптека и магазин напитков.



Кроме супермаркета в новом здании заработали кофейня, аптека и магазин напитков Фото: Стас Соколов

Как пояснила директор по маркетингу «Сибирского гиганта» Мария Бей, это магазин нового формата. В нем сделан дополнительный акцент на зону свежих овощей и фруктов, но главными новшествами, кроме кофейни, стала вынесенная в зал в виде острова зона кулинарии и пекарня. В зоне кофейни поставили несколько столов с микроволновкой и кофейным аппаратом. Здесь можно съесть готовые блюда (выпечка, сэндвичи, блинчики, салаты, котлеты и т. д.). Кофе стоит от 29 рублей, большой бургер — 76 рублей.



В магазине поставили тандыр и пекут узбекские лепёшки Фото: Стас Соколов

Ещё одним новшеством можно считать большие мониторы, на которых сейчас демонстрируется реклама собственных продуктов «Гиганта» (например, замороженные пельмени, вареники и т. д.). В магазине пекут хлеб двух видов: европейский в обычной печи и среднеазиатский в тандыре.



Ажиотаж среди покупателей вызвали скидки на мясо и курицу Фото: Стас Соколов

Площадь новой «Горожанки» около 500 квадратных метров Фото: Стас Соколов

Несмотря на удалённость, Стрижи (и прилегающие кварталы) уже довольно плотно освоены торговыми сетями. По данным 2ГИС, в 10 минутах ходьбы от новой «Горожанки» расположены шесть продовольственных магазинов разных сетей: по две торговых точки «Пятёрочки» и «Магнита», «Мария-Ра» и «Ярче!».



Зона кулинарии вынесена в зал в виде островка Фото: Стас Соколов