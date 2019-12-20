В Новосибирске детсады отказываются от аниматоров и наряжают в Дедов Морозов родителей. Выясняем, почему

Детские сады решили обходиться без приглашённых артистов на Новый год Фото: Стас Соколов

Новогодние утренники во многих новосибирских детсадах пройдут в этом году без приглашённых Дедов Морозов — учреждения планируют справляться своими силами.

— У нас всё делают родители. Вот есть замечательный папа, который работает врачом, но параллельно занимается вокалом и всем остальным, он у нас уже четвёртый год [Дед Мороз]. У него четверо детей, поэтому мы Дедом Морозом обеспечены надолго, — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом № 258 в Советском районе Ольга Беленок.

С её слов, сбор денег в их учреждении не ведётся совсем, а при приглашении аниматоров заплатить бы пришлось самим родителям. Заведующая также добавила, что сценарии пишут сами воспитатели, поэтому вопрос приглашения аниматоров «никогда даже не стоял».



В детском саду № 24 в Центральном округе тоже отказались от аниматоров, объяснив это предписанием департамента образования мэрии Новосибирска и финансовым положением родителей.

— Чтобы все родители и дети находились в равном положении. Не все могут дорогой подарок позволить, Деда Мороза оплатить.… А так все в равном положении — и многодетные семьи, и малоимущие, — добавила заведующая этим учреждением Татьяна Савинская.

Рекомендацию департамента образования мэрии Новосибирска отказаться от аниматоров и обходиться своими силами подтвердили в детсаду № 86 в Кировском районе.

— Такое действительно есть. Приглашаем к проведению утренника либо сотрудников, либо кого-то из родителей. В этом году согласился папа. Он играет Деда Мороза, а Снегурочка — воспитатель детсада. Такое у нас уже лет пять, в связи с недопущением дополнительных расходов родителей. Если сами родители решают звать аниматоров — это их решение, а если средств на это нет — тут уже мы работаем, — уточнила заведующая Наталья Куриленко.



Если же родители решат пригласить аниматора, то приглашённому Деду Морозу понадобятся медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, справка о прохождении флюорографии. Обязанность заключения договора в этом случае, по словам заведующей детсадом № 86, лежит не на учреждении, а на родителях.

На запрос корреспондента НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска ответили, что в детских садах запрещается нахождение посторонних лиц и организация проведения заказных праздничных мероприятий с детьми без согласия администрации. При этом в мэрии сослались на приказ «О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности обучающихся и работников, антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях в период проведения новогодних праздников и в дни зимних каникул школьников в 2019/2020 учебном году».

— Для привлечения посторонних лиц с целью организации проведения заказных праздничных мероприятий с детьми необходимо заключение договора аренды в установленном порядке. Представители родительской общественности также могут принять посильное участие в организации и проведении развлечений для дошколят в рамках подготовленного сценарного плана, — отметили в департаменте образования.

