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Образование

В Новосибирске детсады отказываются от аниматоров и наряжают в Дедов Морозов родителей. Выясняем, почему

Это объясняют защитой детей и «разным финансовым положением» родителей

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Детские сады решили обходиться без приглашённых артистов на Новый год

Детские сады решили обходиться без приглашённых артистов на Новый год

Новогодние утренники во многих новосибирских детсадах пройдут в этом году без приглашённых Дедов Морозов — учреждения планируют справляться своими силами.

— У нас всё делают родители. Вот есть замечательный папа, который работает врачом, но параллельно занимается вокалом и всем остальным, он у нас уже четвёртый год [Дед Мороз]. У него четверо детей, поэтому мы Дедом Морозом обеспечены надолго, — рассказала корреспонденту НГС заведующая детским садом № 258 в Советском районе Ольга Беленок.

С её слов, сбор денег в их учреждении не ведётся совсем, а при приглашении аниматоров заплатить бы пришлось самим родителям. Заведующая также добавила, что сценарии пишут сами воспитатели, поэтому вопрос приглашения аниматоров «никогда даже не стоял».

В детском саду № 24 в Центральном округе тоже отказались от аниматоров, объяснив это предписанием департамента образования мэрии Новосибирска и финансовым положением родителей.

— Чтобы все родители и дети находились в равном положении. Не все могут дорогой подарок позволить, Деда Мороза оплатить.… А так все в равном положении — и многодетные семьи, и малоимущие, — добавила заведующая этим учреждением Татьяна Савинская.

Рекомендацию департамента образования мэрии Новосибирска отказаться от аниматоров и обходиться своими силами подтвердили в детсаду № 86 в Кировском районе.

— Такое действительно есть. Приглашаем к проведению утренника либо сотрудников, либо кого-то из родителей. В этом году согласился папа. Он играет Деда Мороза, а Снегурочка — воспитатель детсада. Такое у нас уже лет пять, в связи с недопущением дополнительных расходов родителей. Если сами родители решают звать аниматоров — это их решение, а если средств на это нет — тут уже мы работаем, — уточнила заведующая Наталья Куриленко.

Если же родители решат пригласить аниматора, то приглашённому Деду Морозу понадобятся медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, справка о прохождении флюорографии. Обязанность заключения договора в этом случае, по словам заведующей детсадом № 86, лежит не на учреждении, а на родителях.

На запрос корреспондента НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска ответили, что в детских садах запрещается нахождение посторонних лиц и организация проведения заказных праздничных мероприятий с детьми без согласия администрации. При этом в мэрии сослались на приказ «О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности обучающихся и работников, антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях в период проведения новогодних праздников и в дни зимних каникул школьников в 2019/2020 учебном году».

— Для привлечения посторонних лиц с целью организации проведения заказных праздничных мероприятий с детьми необходимо заключение договора аренды в установленном порядке. Представители родительской общественности также могут принять посильное участие в организации и проведении развлечений для дошколят в рамках подготовленного сценарного плана, — отметили в департаменте образования.

В Новосибирске назвали дату открытия ледового городка в Театральном сквере — зрителям пообещали бесплатное катание на коньках и выступление артистов оперного театра.

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детсадыНовый годаниматоры
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КОММЕНТАРИИ (10)

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20 дек 2019 в 08:45

Давно пора, участие детей в утренниках надо ограничить тоже, а то у детей разное развитие, один ребенок хорошо тацует, а другой не очень - тот, который не очень будет комплексовать! Равенство должно быть во всем, чтобы самое слабое звено не чувствовало себя ущемленным.

20 дек 2019 в 08:57

Очень разумное решение

Ага
20 дек 2019 в 09:02

Вы в обществе живёте и уравниловка кое где не повредит! Равные права и обязанности - нет, не слышали?! Вот и олигархи наши нет.