Суд закрыл дело бывшего главы Барабинска о недостроенном доме

— Овсянников обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при выдаче разрешения на строительство и заключении муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Барабинске. Согласно контракту, 46-квартирный дом предназначался для обеспечения жилой площадью лиц, переселяемых из домов, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в рамках региональной адресной программы Новосибирской области. Общая цена контракта составила 47 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Чиновника обвиняли в том, что он вовремя не расселил людей из ветхого жилья. Дом не построили в нужный срок, а застройщику полностью выплатили стоимость контракта.

Барабинский районный суд закрыл дело о халатности против бывшего главы администрации Барабинска Максима Овсянникова из-за того, что истёк срок давности привлечения к ответственности.

Дом должен был быть построен к 1 ноября 2016 года, но здание не успели возвести, при этом застройщик от муниципалитета получил полностью всю сумму по контракту.



— В настоящее время возведенный объект имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность ввода его в эксплуатацию, в связи с чем бюджету муниципального образования Барабинска Новосибирской области причинен ущерб в сумме более 47 миллионов рублей, — добавили в ведомстве.

Ленинский районный суд Новосибирска (суд по месту жительства Овсянникова) постановил, что бывший глава Барабинска должен вернуть в бюджет сумму, которая была выплачена застройщику, но решение пока не вступило в законную силу.

Уголовное дело против 44-летнего уже бывшего главы Барабинска Максима Овсянникова, который не выполнил программу по переселению людей из ветхого жилья, было возбуждено новосибирскими следователями ещё в августе 2017 года.