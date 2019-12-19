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В Новосибирске запустили новую электричку: с мягкими креслами и туалетами

Два электропоезда из Подмосковья будут ходить по Новосибирской области

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Электричка может развивать скорость до 120 км/ч

Электричка может развивать скорость до 120 км/ч

Новый электропоезд запустили на маршруты по Новосибирской области — электричка оборудована мягкими креслами и современными уборными. 

Первые пассажиры поехали по маршруту «Новосибирск — Бердск»

Первые пассажиры поехали по маршруту «Новосибирск — Бердск»

— Обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможно в результате принятого в декабре 2017 года главой региона решения об участии правительства Новосибирской области, на паритетных началах с ОАО «РЖД», в увеличении уставного капитала АО «Экспресс-пригород», — объяснили появление новых электричек в пресс-службе областного правительства. 

В каждом вагоне 116 мягких кресел&nbsp;

В каждом вагоне 116 мягких кресел 

19 декабря новый электропоезд ЭП2Д, изготовленный на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье, повёз первых пассажиров по маршруту «Новосибирск — Бердск». Всего новых электропоезда два — они будут ходить по разным маршрутам на территории Новосибирской области. 

Выпуск поездов этой серии начался в 2016 году&nbsp;

Выпуск поездов этой серии начался в 2016 году 

Электричка состоит из 8 вагонов. Вагоны оборудованы кондиционерами, креплениями для велосипедов. 

Модель нового электропоезда начали разрабатывать в 2015 году

Модель нового электропоезда начали разрабатывать в 2015 году

В каждом вагоне — информационное табло, которое будет показывать в том числе точное время, температуру воздуха в вагоне и на улице. 

В электропоезде 8 вагонов

В электропоезде 8 вагонов

В вагонах по 116 мест. Для маломобильных пассажиров есть кнопки вызова, подъемники с низких платформ, а также места для крепления инвалидных колясок в салоне. 

В вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок и велосипедов

В вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок и велосипедов

В 2020 году РЖД планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». В планах РЖД соединить скоростными поездами Новосибирск с Барнаулом, Томском, Омском, Новокузнецком и Кемерово. Однако для этого нужно построить новые железнодорожные линии и модернизировать депо.

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железная дорогаэлектрички
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КОММЕНТАРИИ (13)

Лайка
19 дек 2019 в 16:29

Специально поеду на этой электричке чтобы ощутить мягкость кресел

Павел Красный
19 дек 2019 в 16:28

Чот не уловил, на всех направлениях теперь мягкие или есть еще шанс прокатиться на старых добрых досточках?

Кустарник
19 дек 2019 в 16:28

Вот сидений удобных всегда не хватало. В некоторых электричках были даже сидения без спинок, то ещё приключение.