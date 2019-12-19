В Новосибирске запустили новую электричку: с мягкими креслами и туалетами

Электричка может развивать скорость до 120 км/ч Фото: Александр Ощепков

Новый электропоезд запустили на маршруты по Новосибирской области — электричка оборудована мягкими креслами и современными уборными.

Первые пассажиры поехали по маршруту «Новосибирск — Бердск» Фото: Александр Ощепков

— Обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможно в результате принятого в декабре 2017 года главой региона решения об участии правительства Новосибирской области, на паритетных началах с ОАО «РЖД», в увеличении уставного капитала АО «Экспресс-пригород», — объяснили появление новых электричек в пресс-службе областного правительства.

В каждом вагоне 116 мягких кресел Фото: Александр Ощепков

19 декабря новый электропоезд ЭП2Д, изготовленный на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье, повёз первых пассажиров по маршруту «Новосибирск — Бердск». Всего новых электропоезда два — они будут ходить по разным маршрутам на территории Новосибирской области.

Выпуск поездов этой серии начался в 2016 году Фото: Александр Ощепков

Электричка состоит из 8 вагонов. Вагоны оборудованы кондиционерами, креплениями для велосипедов.

Модель нового электропоезда начали разрабатывать в 2015 году Фото: Александр Ощепков

В каждом вагоне — информационное табло, которое будет показывать в том числе точное время, температуру воздуха в вагоне и на улице.

В электропоезде 8 вагонов Фото: Александр Ощепков

В вагонах по 116 мест. Для маломобильных пассажиров есть кнопки вызова, подъемники с низких платформ, а также места для крепления инвалидных колясок в салоне.

В вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок и велосипедов Фото: Александр Ощепков