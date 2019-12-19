В Новосибирске запустили новую электричку: с мягкими креслами и туалетами

Новый электропоезд запустили на маршруты по Новосибирской области — электричка оборудована мягкими креслами и современными уборными.
— Обновление железнодорожной техники на пригородных маршрутах стало возможно в результате принятого в декабре 2017 года главой региона решения об участии правительства Новосибирской области, на паритетных началах с ОАО «РЖД», в увеличении уставного капитала АО «Экспресс-пригород», — объяснили появление новых электричек в пресс-службе областного правительства.
19 декабря новый электропоезд ЭП2Д, изготовленный на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье, повёз первых пассажиров по маршруту «Новосибирск — Бердск». Всего новых электропоезда два — они будут ходить по разным маршрутам на территории Новосибирской области.
Электричка состоит из 8 вагонов. Вагоны оборудованы кондиционерами, креплениями для велосипедов.
В каждом вагоне — информационное табло, которое будет показывать в том числе точное время, температуру воздуха в вагоне и на улице.
В вагонах по 116 мест. Для маломобильных пассажиров есть кнопки вызова, подъемники с низких платформ, а также места для крепления инвалидных колясок в салоне.
В 2020 году РЖД планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». В планах РЖД соединить скоростными поездами Новосибирск с Барнаулом, Томском, Омском, Новокузнецком и Кемерово. Однако для этого нужно построить новые железнодорожные линии и модернизировать депо.