19 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Зима Новый год-2020

Локтю не понравилась фраза Happy New Air рядом с офисом S7 в центре Новосибирска

Он поручил поговорить с представителями авиакомпании, чтобы перевести её на «общепринятый в России язык»

2 743
68 Обсудить

Поделиться

Авиакомпания обыграла надпись, заменив слово Year (год) на Air (воздух)

Авиакомпания обыграла надпись, заменив слово Year (год) на Air (воздух)

На пресс-конференции, посвященной подготовке Новосибирска к празднованию Нового Года, Анатолий Локоть поручил сотрудникам мэрии поговорить с представителями S7 по поводу размещения надписи Happy New Air возле офиса компании.

— По районам планирую провести объезд, посмотреть, поговорить с каждым, какие трудности по украшению возникли. Физические принципы понятны, а вот содержание… Есть пожелание: нельзя ли с S7 поговорить по поводу английской надписи Happy New Air в сквере в центре города. Ну, для Европы хорошо, а нельзя перевести на наш язык, общепринятый в России? Я понимаю, у них международные стандарты, они по своим стандартам это сделали, никто особо не заморачивался. А можно аккуратно с ними поговорить: давайте переведём на русский язык? — предложил Анатолий Локоть, заметив, что эту надпись становится очень хорошо видно, когда на улице темнеет.

Новогодний арт-объект, как было озвучено на встрече, был закуплен еще три года назад на средства авиакомпании. 

— Я понимаю, что у них стандарты. Но мы в центре России находимся. И давайте мы уже стандарты свои будем иметь. Аккуратненько с ними поговорим: мы благодарны вам за помощь, но давайте стандарты наши соблюдать.

Будет ли авиакомпания менять надпись — пока неизвестно. Корреспондент НГС попросил S7 прокомментировать инициативу мэра, но ответ пока не поступил.

Считаете ли вы уместными подобные надписи на улицах Новосибирска? 

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 2
    • СМЕХ 3
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Авиакомпания S7Анатолий Локоть
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (68)

    19 дек 2019 в 14:47

    Это слоган! Это игра слов! На русский язык это переводить бесполезно и бессмысленно!

    Вася
    19 дек 2019 в 14:48

    То есть остальные проблемы в городе решены? точечная застройка прекращена, улицы почищены, асфальт везде уложен, школ и садов хватает, поликлиники работают на ура, осталось только надпись перевести?

    19 дек 2019 в 14:49

    Кто-нибудь расскажите Локтю о игре слов и трудности проблемах с переводом подобных вещей...