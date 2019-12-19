Локтю не понравилась фраза Happy New Air рядом с офисом S7 в центре Новосибирска

— По районам планирую провести объезд, посмотреть, поговорить с каждым, какие трудности по украшению возникли. Физические принципы понятны, а вот содержание… Есть пожелание: нельзя ли с S7 поговорить по поводу английской надписи Happy New Air в сквере в центре города. Ну, для Европы хорошо, а нельзя перевести на наш язык, общепринятый в России? Я понимаю, у них международные стандарты, они по своим стандартам это сделали, никто особо не заморачивался. А можно аккуратно с ними поговорить: давайте переведём на русский язык? — предложил Анатолий Локоть, заметив, что эту надпись становится очень хорошо видно, когда на улице темнеет.

На пресс-конференции, посвященной подготовке Новосибирска к празднованию Нового Года, Анатолий Локоть поручил сотрудникам мэрии поговорить с представителями S7 по поводу размещения надписи Happy New Air возле офиса компании.

Новогодний арт-объект, как было озвучено на встрече, был закуплен еще три года назад на средства авиакомпании.

— Я понимаю, что у них стандарты. Но мы в центре России находимся. И давайте мы уже стандарты свои будем иметь. Аккуратненько с ними поговорим: мы благодарны вам за помощь, но давайте стандарты наши соблюдать.



Будет ли авиакомпания менять надпись — пока неизвестно. Корреспондент НГС попросил S7 прокомментировать инициативу мэра, но ответ пока не поступил.