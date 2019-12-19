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Расщедрились под Новый год: в Новосибирской области снизили тариф на вывоз мусора в 2020-м

Соответствующий приказ появился на сайте департамента по тарифам Новосибирской области

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Стоимость вывоза мусора составит 301,92 рубля за кубометр

Стоимость вывоза мусора составит 301,92 рубля за кубометр

С 1 января 2020 года в Новосибирской области снизится стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 144 рубля за кубический метр мусора. 

Соответствующий приказ появился на сайте департамента по тарифам Новосибирской области. Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2020 года стоимость вывоза мусора составит 301,92 рубля вместо 446,82 рубля. 

Сейчас ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире человека рассчитывается так — тариф умножается на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год) и делится на 12 месяцев. Если норматив накопления не изменится, то с новым тарифом он составит 59,88 рубля с человека. 

Вчера на встрече с журналистами гендиректор ООО «Экология — Новосибирск» уверила, что тариф в следующем году не поднимется

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КОММЕНТАРИИ (19)

19 дек 2019 в 15:01

Больше всего умиляет необходимость платить за мусор когда у тебя его нет, а тот что действительно есть никто не вывозит
У меня матушка пенсионерка живет в пригороде в частном доме. Весь нехитрый мусор что есть уходит в печку и в баню. Остается только шлак, но вывоз шлака из частного сектора никто не осущесвляет, вообще никто. Нет у нас легального способа избавиться от шлака из печей.

Гость
19 дек 2019 в 14:58

Кто не согласен платить, пусть сам выводит мусор. Делов то.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 15:22

300₽ в год, реально же копейки, лучше бы с отоплением что то делали.