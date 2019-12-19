Расщедрились под Новый год: в Новосибирской области снизили тариф на вывоз мусора в 2020-м

С 1 января 2020 года в Новосибирской области снизится стоимость вывоза мусора — тариф станет меньше на 144 рубля за кубический метр мусора.



Соответствующий приказ появился на сайте департамента по тарифам Новосибирской области. Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2020 года стоимость вывоза мусора составит 301,92 рубля вместо 446,82 рубля.

Сейчас ежемесячный платеж для одного прописанного в квартире человека рассчитывается так — тариф умножается на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год) и делится на 12 месяцев. Если норматив накопления не изменится, то с новым тарифом он составит 59,88 рубля с человека.