«Я устал, я просто посмотрю»: журналист из Франции приехал на пресс-конференцию Путина в 15-й раз

Сегодня, 19 декабря, состоится пресс-конференция президента, посвященная итогам года. Уже сейчас журналисты ожидают возможности задать вопрос Владимиру Путину, но получится это не у всех. Сотрудник французских изданий Le Soir, La Croix и La tribune de Geneve Бенжамэн Кенель приехал на пресс-конференцию уже в 15-й раз, однако вопрос задать отчаялся.



— Я много пишу про Россию, поэтому снова сюда приехал. Но вопросы я не задавал ни разу. В самом начале пытался, но вы сами видите, какой бардак, — рассказал Бенжамэн нашему корреспонденту в ожидании начала мероприятия. — В этом году я не буду задавать вопросы, потому что устал, буду просто наблюдать.