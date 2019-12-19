19 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 62.58
eur 69.69

Все новости

Все новости
Политика

«Я устал, я просто посмотрю»: журналист из Франции приехал на пресс-конференцию Путина в 15-й раз

Бенжамэн Кенель еще ни разу не поговорил с президентом

1 002
6 Обсудить

Поделиться

Журналист отчаялся задать вопрос

Журналист отчаялся задать вопрос

Сегодня, 19 декабря, состоится пресс-конференция президента, посвященная итогам года. Уже сейчас журналисты ожидают возможности задать вопрос Владимиру Путину, но получится это не у всех. Сотрудник французских изданий Le Soir, La Croix и La tribune de Geneve Бенжамэн Кенель приехал на пресс-конференцию уже в 15-й раз, однако вопрос задать отчаялся.

— Я много пишу про Россию, поэтому снова сюда приехал. Но вопросы я не задавал ни разу. В самом начале пытался, но вы сами видите, какой бардак, — рассказал Бенжамэн нашему корреспонденту в ожидании начала мероприятия. — В этом году я не буду задавать вопросы, потому что устал, буду просто наблюдать.

Он рассказал, что слышал о протестах в Шиесе и даже был в декабре на митинге в Архангельске, так что во Франции знают об этой проблеме.

Пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени. Следить за событиями вы можете в нашей онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

пресс-конференция Путинапрезидент Россиионлайн-трансляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Вопрос вопросов
19 дек 2019 в 15:08

"Когда ты перестанешь врать?", я бы на его месте задал персонажу именно такой вопрос.

Фото пользователя
19 дек 2019 в 14:58

Да какой президент? Я луччи пазырю 3-ю серию "Расскажи мне сказку"...Вот ищо буду я всякую муть зырить....

2121
19 дек 2019 в 14:53

все устали