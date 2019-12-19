Рухнувший кирпичный забор раздавил Subaru у «Сибирского Молла». Водитель выскочил из салона в последние секунды

В Новосибирске возле торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» автомобиль придавило кирпичами. Инцидент произошел в этот четверг, 19 декабря.



Кадры с места происшествия появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте»: «Водитель эвакуатора забыл опустить стрелу, зацепил кирпичную арку и уронил её на универсал Subaru. Водитель машины успел покинуть салон в последний момент».

Корреспондент НГС дозвонилась по телефону, который указан на стреле эвакуатора на фото, но там не смогли подтвердить или опровергнуть вину водителя в инциденте с обрушением кирпичного забора. Собеседник заявил, что не заинтересован в том, чтобы эта информация вообще появлялась в интернете.