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Происшествия

Рухнувший кирпичный забор раздавил Subaru у «Сибирского Молла». Водитель выскочил из салона в последние секунды

Машина сильно пострадала

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На машину упала кирпичная арка

На машину упала кирпичная арка

В Новосибирске возле торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» автомобиль придавило кирпичами. Инцидент произошел в этот четверг, 19 декабря.

Кадры с места происшествия появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте»: «Водитель эвакуатора забыл опустить стрелу, зацепил кирпичную арку и уронил её на универсал Subaru. Водитель машины успел покинуть салон в последний момент».

Корреспондент НГС дозвонилась по телефону, который указан на стреле эвакуатора на фото, но там не смогли подтвердить или опровергнуть вину водителя в инциденте с обрушением кирпичного забора. Собеседник заявил, что не заинтересован в том, чтобы эта информация вообще появлялась в интернете.

Вы стали свидетелем этого происшествия? У вас есть фото с места или вам известны другие важные подробности? Свяжитесь по WhatsApp, Viber, Telegram (можно анонимно) с редакцией НГС по номеру 8 923 157–00–00.

Автомобиль получил значительные повреждения

Автомобиль получил значительные повреждения

Водитель&nbsp;Subaru успел выбежать из машины до обрушения арки

Водитель Subaru успел выбежать из машины до обрушения арки

От кирпичной кладки остались руины&nbsp;

От кирпичной кладки остались руины 

Сейчас легковую машину пытаются освободить от упавших кирпичей

Сейчас легковую машину пытаются освободить от упавших кирпичей

На месте происшествия работают спасатели

На месте происшествия работают спасатели

Участок с обрушившимися кирпичами обтянули сигнальной лентой

Участок с обрушившимися кирпичами обтянули сигнальной лентой

Весной со строящегося дома на Костычева упала груда кирпичей — они разбили проезжавший автомобиль. Его водитель остался жив.

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обрушился забор
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КОММЕНТАРИИ (65)

Фото пользователя
19 дек 2019 в 14:38

В "Сибмолл" - ни ногой！Мужику - поздравления с Днём рождения.

сталкер
19 дек 2019 в 14:37

Прям так сам взял и упал забор, в безветренную погоду?

Фото пользователя
19 дек 2019 в 14:37

Сегодня у водителя второй день рождения.