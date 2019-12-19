Театру Афанасьева разрешили остаться на Вокзальной магистрали почти на год

Новосибирский городской драмтеатр Сергея Афанасьева продолжит работу на старой площадке в подвале на Вокзальной магистрали, 19.
— Мы пока на 11 месяцев продлили договор — именно в этом же состоянии, в тех же параметрах — и будем продолжать диалог, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Ранее худрук театра Сергей Афанасьев сообщал об уходе с поста как раз из-за проблем с помещением, в том числе из-за разногласий с арендодателем и переноса сроков реконструкции кинотеатра «Пионер».После этого мэрия начала вести переговоры с предпринимателем, который сдает помещение театру.
Позже в поддержку Афанасьева выступили руководители столичных театров: они направили Андрею Травникову письма с просьбой найти способ сохранить НГДТ. В итоге Афанасьев смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе.
Стороны договорились о начале реконструкции здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького в следующем году — средства обещали выделить из областного бюджета. Позже выяснилось, что на реконструкцию «Пионера» выделят 81,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующий приказ подписал Дмитрий Медведев, однако деньги выделили на 2023 год. В декабре министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал, что в 2020 году из регионального бюджета всё же выделят деньги на театр.