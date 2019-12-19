Театру Афанасьева разрешили остаться на Вокзальной магистрали почти на год

Власти договорились оставить театр на старом месте почти на год

Новосибирский городской драмтеатр Сергея Афанасьева продолжит работу на старой площадке в подвале на Вокзальной магистрали, 19.

— Мы пока на 11 месяцев продлили договор — именно в этом же состоянии, в тех же параметрах — и будем продолжать диалог, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее худрук театра Сергей Афанасьев сообщал об уходе с поста как раз из-за проблем с помещением, в том числе из-за разногласий с арендодателем и переноса сроков реконструкции кинотеатра «Пионер».После этого мэрия начала вести переговоры с предпринимателем, который сдает помещение театру.