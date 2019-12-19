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Культура Увольнение Афанасьева

Театру Афанасьева разрешили остаться на Вокзальной магистрали почти на год

Мэрии удалось договориться с предпринимателем, который сдает помещение театру

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Власти договорились оставить театр на старом месте почти на год

Власти договорились оставить театр на старом месте почти на год

Новосибирский городской драмтеатр Сергея Афанасьева продолжит работу на старой площадке в подвале на Вокзальной магистрали, 19. 

— Мы пока на 11 месяцев продлили договор — именно в этом же состоянии, в тех же параметрах — и будем продолжать диалог, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. 

Ранее худрук театра Сергей Афанасьев сообщал об уходе с поста как раз из-за проблем с помещением, в том числе из-за разногласий с арендодателем и переноса сроков реконструкции кинотеатра «Пионер».После этого мэрия начала вести переговоры с предпринимателем, который сдает помещение театру. 

Позже в поддержку Афанасьева выступили руководители столичных театров: они направили Андрею Травникову письма с просьбой найти способ сохранить НГДТ. В итоге Афанасьев смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе. 

Стороны договорились о начале реконструкции здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького в следующем году — средства обещали выделить из областного бюджета. Позже выяснилось, что на реконструкцию «Пионера» выделят 81,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующий приказ подписал Дмитрий Медведев, однако деньги выделили на 2023 год. В декабре министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал, что в 2020 году из регионального бюджета всё же выделят деньги на театр.

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театр
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КОММЕНТАРИИ (3)

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19 дек 2019 в 14:07

имя арендодателя в студию

19 дек 2019 в 14:38

аренда стала 15 млн?

демократ
19 дек 2019 в 14:28

не вшторивает - яма дорога прорыв - мерия -
это новость, можно по скулить.