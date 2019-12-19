Скрывалась от бывшего парня: под Новосибирском нашлась пропавшая девушка в розовом пуховике

В Новосибирской области благополучно завершились поиски 27-летней Алины Павлиной, которая пропала полторы недели назад: её мама рассказала, почему девушка была вынуждена исчезнуть.
О том, что Алина Павлина найдена живой, сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
Как рассказала корреспонденту НГС мама девушки, её дочери пришлось скрываться из-за сложной ситуации с бывшим молодым человеком.
— Парень угрожает, грозит убить, вот она от него ушла и скрывалась. В прошлый раз была такая ситуация, когда он взял мой телефон после того, как она мне сообщила о своём местонахождении. И в этот раз она просто в целях безопасности не писала мне, потому что он мог взять мой телефон и потом её найти, — пояснила мама Алины Павлиной.
Она уточнила, что пока её дочь была в отношениях со своим молодым человеком, он «не давал ей прохода» и даже бил.
— Она не могла с ним расстаться — он грозился, говорил, что, «если ты от меня уйдёшь, я тебя убью». Телесные повреждения у неё были уже, но заявление [в полицию] тогда мы не писали, — рассказала мама найденной девушки.
По её словам, сегодня Алина сама вернулась домой. Также мать добавила, что благодарит читателей НГС за помощь в поисках её дочери и сопереживание.
Как ранее сообщали в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск», Алина Павлина пропала 8 декабря — в день исчезновения она была у своей подруги в Искитиме. Потом девушка села в маршрутку, чтобы поехать домой, в Бердск, но дома так и не появилась. При этом её мобильный телефон был отключен.
Ранее в Новосибирской области завершились поиски 44-летней бердчанки Натальи Кузнецовой, о местонахождении которой родственникам и коллегам не было ничего известно в течение двух недель.
Сибирячки нередко становятся жертвами мужчин-преследователей. Иногда это доходит до рукоприкладства: до этого мы публиковали историю Алины Бородиной, которую уже 8 лет преследует молодой человек (между ними даже не было романтических отношений). Он избил девушку, а до этого — устроил стрельбу на вокзале по людям.