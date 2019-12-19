Скрывалась от бывшего парня: под Новосибирском нашлась пропавшая девушка в розовом пуховике

В Новосибирской области благополучно завершились поиски 27-летней Алины Павлиной, которая пропала полторы недели назад: её мама рассказала, почему девушка была вынуждена исчезнуть.



О том, что Алина Павлина найдена живой, сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».



Как рассказала корреспонденту НГС мама девушки, её дочери пришлось скрываться из-за сложной ситуации с бывшим молодым человеком.



— Парень угрожает, грозит убить, вот она от него ушла и скрывалась. В прошлый раз была такая ситуация, когда он взял мой телефон после того, как она мне сообщила о своём местонахождении. И в этот раз она просто в целях безопасности не писала мне, потому что он мог взять мой телефон и потом её найти, — пояснила мама Алины Павлиной.

